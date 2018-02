Belg (18) gewond door ‘horrorglijbaan’ in attractiepark: “Ik kreeg geen adem meer, het werd zwart voor mijn ogen”

Een 18-jarige Belg is afgelopen weekend gewond geraakt toen hij in een waterpretpark in Nederland gebruikmaakte van een glijbaan. Het is lang niet het eerste incident met de glijbaan. Omdat er eerder al ongelukken waren, wordt het intussen de ‘horrorglijbaan’ genoemd.

Younes Joldersma, een scholier van 18 uit Lier, trok afgelopen weekend naar pretpark Duinrell in het Nederlandse Wassenaar. In het pretpark staat ook een extreme glijbaan: de X-Stream. Die bestaat uit een buis met een klep. De zwemmer moet op die klep gaan staan, waarna die klep plots open gaat. De zwemmer valt daarop zeven meter naar beneden door de buis in het water.

Maar daarbij liep het zondag fout. Wat er net gebeurd is, is niet duidelijk, maar Younes Joldersma liep alleszins een zware hersenschudding en een whiplash op. “Over de oorzaak kunnen we nog geen mededelingen doen. Momenteel wordt er onderzoek gedaan. De glijbaan is daarom voorlopig gesloten”, zegt een woordvoerder van het pretpark.

Younes moest meerdere dagen in bed blijven liggen. Hij klaagt over duizeligheid, pijn in de nek en bonkende hoofdpijn. Aan het Nederlandse Algemeen Dagblad vertelt hij hoe hij denkt dat een haperende klep de oorzaak is van het ongeval. Die heeft hij ‘keihard tegen zijn lichaam en hoofd voelen knallen’. “Ik kreeg geen lucht meer door de klap op mijn borstkas. Alles werd zwart. Dat moment duurde misschien maar een minuut, maar alles werd zwart.” Toen Younes daarna weer kon zien, zag hij vooral bloed: “Heel veel bloed. Ik hoorde mensen tegen me praten, ergens heel ver weg. Het was een dof geluid, geen idee wat ze tegen me zeiden.”

Meerdere ongelukken

De glijbaan opende in 2010, in het Tikibad van Duinrell. Maar sindsdien zijn er al meerdere ongelukken en incidenten geweest. Zeker vijf mensen raakten gewond in het eerste half jaar na de opening. Volgens het pretpark waren die incidenten toen ‘kinderziekten’ van de nieuwe attractie. Maar ook de voorbije jaren raakten nog zwemmers gewond. Dat zegt ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. “We kunnen bevestigen dat we meerdere meldingen hebben gekregen.”