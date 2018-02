Jaar cel voor man die vrouw mishandelde en verbood huis te verlaten

Tongeren / Meeuwen-Gruitrode - Een Jordaanse man uit Meeuwen-Guitrode is donderdag door de correctionele rechtbank van Tongeren bij verstek veroordeeld omdat hij zijn vrouw en vier kinderen mishandelde en zware slagen toebracht.

Het geweld kwam aan het licht na een anonieme melding bij het OCMW van Meeuwen-Gruitrode. De rechter gaf de man een gevangenisstraf van één jaar.

Eind juni 2017 liet een anonieme getuige aan een bediende van het plaatselijke OCMW weten dat de Jordaniër in het bijzijn van zijn vier kinderen zware klappen had uitgedeeld aan zijn vrouw. De getuige zei dat de moeder alleen het huis mocht verlaten als ze een boerka droeg en vergezeld werd door haar man.

Toen de politie ter plaatse ging, merken de agenten dat alle ramen met folie afgeplakt waren, zodat vanop straat niet binnen gekeken kon worden. Bij een huiszoeking werden wapens gevonden en werd de man gearresteerd.

In eerste instantie durfde de vrouw geen verklaring af te leggen. Haar kinderen vertelden de politieagenten wel dat hun mama van de trap gegooid, met naalden gestoken en met een schoen geslagen was. Ook dachten ze dat hun vader hun moeder vermoord had toen die zijn hand op haar mond en neus legde en zij het bewustzijn verloor.

Uiteindelijk gaf de moeder de slagen ook toe en liet ze uitschijnen dat ze bang was van haar man. Die beschouwde haar als zijn persoonlijke dienstmeid en verbood alle contact met de buitenwereld. Ze mocht de woning niet alleen verlaten, kreeg geen toestemming om een cursus Nederlands te volgen en werd drie tot vier keer per week geslagen.

Van de onderzoeksrechter kreeg de Jordaniër een huisverbod opgelegd, waar hij zich niet aan hield. Tijdens een van die bezoeken bedreigde hij zijn vrouw opnieuw, waardoor die uit schrik haar eerdere verklaringen introk.

Aan de rechter vroeg de vrouw om haar man een duidelijk signaal te geven zodat het geweld, de intolerantie en de onderdrukking zouden ophouden.