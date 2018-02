De Brit Justin Forsyth, het nummer twee van het VN-kinderfonds Unicef, heeft donderdag ontslag genomen.

Hij wordt beschuldigd van ongepast gedrag tegenover vrouwen. Ten tijde van de veronderstelde feiten werkte de Brit voor de ngo Save the Children. Forsyth was twee jaar lang vicedirecteur van Unicef. Unicef-directrice Henrietta Fore heeft het ontslag aanvaard, luidde het in een communiqué van het kinderfonds.