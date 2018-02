Brein achter aanslagen Brussel en Parijs is volgens inlichtingendiensten gesneuveld aan Syrische grens

Osama Atar, alias ‘de emir’, is dood. Dat beweren Franse en andere buitenlandse inlichtingendiensten. Het brein achter de aanslagen van Parijs en Brussel zou gesneuveld zijn aan de Syrisch-Iraakse grens, maar zijn lichaam is niet gevonden.

Osama Atar, een 33-jarige Belgische jihadist, wordt beschouwd als een van de opdrachtgevers voor de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs en op 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Nu zou hij dood zijn. Gesneuveld in de Iraaks-Syrische grensstreek. Hoe dat zou gebeurd zijn, is niet duidelijk. En zijn lichaam is niet gevonden. Toch zijn de Franse en andere buitenlandse inlichtingendiensten vrij formeel en beschouwen hem als dood, weet de Franse tv-zender BFMTV.

Het Belgisch federaal parket kon donderdagavond geen commentaar kwijt over de berichtgeving.

Atar kreeg de bijnaam ‘de emir’ of ‘de chemicus’. Hij verscheen voor het eerst in 2016 in het onderzoek naar de aanslagen van 13 november en die in Brussel onder het pseudoniem Abu Ahmad.

Hij bereidde samen met Najim Laachraoui, met Ibrahim en Khalid El Bakraoui en met Mohamed Abrini de aanslagen voor in Brussel en Zaventem. Dat bleek uit informatie die experts haalden uit een computer die na 22 maart uit een vuilnisbak werd gevist. Bel Osama Atar, “de Emir “en vertel hem ”jij bent het die beslist “, stond er onder meer op.

Hij wordt ook wel de “chemicus” genoemd omdat hij op zijn minst hielp bij het maken van de bommen die bij de aanslagen in Brussel en Zaventem zijn gebruikt.

Sinds december 2016 werd Osama Atar, neef van de gebroeders El Bakraoui, internationaal opgespoord. Nu zou hij dus gesneuveld zijn, al is daar voorlopig geen echt bewijs voor. Pas als het lichaam wordt gevonden en er kan DNA-onderzoek op gebeuren, kan men het met zekerheid bevestigen. Want het gebeurde al vaker de jongste maanden dat gezochte terroristen zich dood lieten verklaren om van de radar te kunnen verdwijnen.