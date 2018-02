Dries Mertens uitgeschakeld in Europa League, Lazio Roma naar 1/8 finale na monsterscore

Dries Mertens ligt met Napoli uit de Europa League. De Italianen moesten op het veld van Leipzig een 1-3 nederlaag uit de heenmatch goedmaken, maar geraakte niet verder dan 0-2. De Italiaanse eer werd hooggehouden door Lazio Roma dat met een vijfklapper tegen Steaua Boekarest een nederlaag kon goedmaken. Ook Zenit Sint-Petersburg, Atletico Madrid en Lyon plaatsten zich voor de volgende ronde.

Napoli trok met een duidelijk doel richting Leipzig: scoren. En dat voor minstens drie keer. Enkel zo konden de Zuid-Italianen na een 1-3 verlies in de heenmatch zich plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Geen simpele opdracht en het werd bijna een mission impossible door het hoofd van eigen verdediger Tonelli. De Italiaan devieerde het slechte schot van Sabitser waardoor de bal pardoes op de deklat terechtkwam.

De bezoekers hadden het overwicht, maar echte kansen bleven uit. Net voor het half uur liet Dries Mertens zich een eerste keer opmerken. Zijn schot werd echter afgeblokt door een Duits been. Niet veel later etaleerde de Rode Duivel wel zijn klasse. Hij haakte goed af om met één sublieme tik Insigne alleen voor doel te zetten. Die stuitte op doelman Gulacsi, maar Zielinski was goed gevolgd om binnen te duwen.

Foto: EPA-EFE

De Napolitanen moesten nog twee keer scoren, maar tot veel doelkansen kwamen ze niet. In de tweede helft kon enkel Zielinski met een schot van buiten de zestien Gulacsi bedreigen. Toen de Duitsers zich stilaan zeker waanden van de achtste finale, reageerde Insigne beter op een voorzet dan zijn verdediger en duwde zowaar de 0-2 binnen. Nog 4 minuten spanning, want een derde doelpunt zou de kwalificatie betekenen voor Napoli. Maar dat gebeurde niet en zo plaatst Leipzig zich voor de volgende ronde. Exit Dries Mertens uit Europa.

Foto: REUTERS

Lazio Roma met vijfklapper voorbij Steaua Boekarest

Foto: Photo News

Lazio Roma moest in eigen huis vol aan de bak tegen het Roemeense Steaua Boekarest. De Italianen hadden de heenmatch met 1-0 verloren, maar die achterstand maakte Immobile na zeven minuten ongedaan met een vroeg openingsdoelpunt. Net na het halfuur bracht Quissanga de Romeinen in poleposition voor de volgende ronde met het tweede doelpunt. Nog voor rust zorgde Immobile met een tweede doelpunt voor meer zekerheid over de kwalificatie. In de tweede helft maakte Felipe Anderson er 4-0 van. Het werd ook nog 5-0 na het derde doelpunt van Immobile. Gnohere maakte nog de eerredder voor de bezoekers. Jordan Lukaku ontbrak om een nog onbekende reden bij Lazio

Atletico zonder Carrasco naar volgende ronde

Atletico Madrid hoefde in eigen huis na de 1-4 zege in Denemarken niet echt meer diep in het krachtenarsenaal tasten om Kopenhagen uit Europa te knikkeren. Zeker niet toen na amper zeven minuten Gameiro al knap scoorde voor de thuisploeg. Rode Duivel Yannick Carrasco maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie.

Zenit overvleugelt Celtic

Ook Zenit Sint-Petersburg zit bij de laatste zestien in de Europa League. In eigen huis maakten ze tegen Celtic een 1-0 nederlaag op overtuigende wijze. Na doelpunten van Ivanovic, Kuzyaev en Kokorin werd het 3-0. Ruim voldoende voor de kwalificatie dus.

Charly Musonda begon bij de Schotse kampioen op de bank, Dedryck Boyata is nog altijd afwezig wegens blessure. Achttien minuten voor tijd mocht Musonda zijn opwachting maken, maar toen was het kalf al lang verdronken.

Sporting Lissabon geeft zege weg

Sporting Lissabon was na de 1-3 overwinning op het veld van FC Astana zo goed als zeker van de kwalificatie en wilde in eigen huis de kers op de taart zetten. Dat leek ook te lukken nadat Dost de score opende en Bruno Fernandes na de gelijkmaker van Tomasov met twee doelpunten de 3-1 op het scorebord brachten. Maar in de laatste tien minuten kwamen de Kazakken nog helemaal terug. Twumasi maakte de aansluitingstreffer in de 80e minuut en net voor affluiten zorgde Shomko in extremis voor de 3-3.

Lyon houdt kans op finale in eigen stadion

Olympique Lyon blijft in de running voor een finale van de Europa League in eigen huis. De Fransen hadden in de heenmatch met 3-1 gewonnen van Villareal. Zaak was om niet met met 2-0 te verliezen in Spanje. En dat deden ze ook niet. Meer zelfs: na een rode kaart voor Jaume Costa benutten de bezoekers de man-meer-situatie optimaal en gingen ze met de zege terug naar Frankrijk na een goal van Bertrand Traore.

Verder plaatste Viktoria Plzen zich door met 2-0 te winnen tegen Partizan Belgrado. Dynamo Kiev gaat ook door naar de achtste finale. De Oekraïeners bleven in eigen huis op 0-0 gelijkspel steken tegen AEK Athene, maar hun uitdoelpunt in de 1-1 in Griekenland volstond voor de kwalificatie. Eerder plaatsen ook CSKA Moskou en Lokomotiv Moskou zich voor de volgende ronde.