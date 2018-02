Tiener vindt er niets beter op dan spacecake mee te nemen naar familiemaaltijd, maar dat loopt fout af

Een jongeman uit het Franse Thiais wou het dessert meenemen voor een familiemaaltijd, maar dat liep verkeerd af. De 18-jarige had enkel nog spacecake in de buurt, toen hij moest vertrekken naar het diner. Hij besloot dan maar cannabis voor te schotel… aan de 50-jarige gastvrouw en haar drie dochters.

De jongeman was uitgenodigd voor een etentje bij de familie van een 50-jarige vrouw in de streek van Val-de-Marne, nabij Parijs. Haar drie dochters, van 29, 26 en 20 jaar oud, waren ook aanwezig. De 18-jarige gast was hen heel dankbaar voor de uitnodiging en wilde niet met lege handen aankomen. Daarom nam hij het dessert mee dat hij zelf nog voorhanden had: een spacecake, gevuld met cannabis.

Nietsvermoedend kregen de vrouwen de cake voorgeschoteld. De maaltijd verliep vlekkeloos, ook het dessert. Niemand leek iets te merken van het geheime ingrediënt. Totdat de dames een uur na het eten buikpijn kregen. Ze werden alle vier duizelig en moesten overgeven. De familie raakte zo in paniek dat één van de dochters de hulpdiensten belde.

De ambulanciers brachten de familie in allerijl over naar het ziekenhuis van Kremlin-Bicêtre. Twee van de dochters waren er ernstig aan toe. Zodra de dokters de eerste onderzoeksresultaten onder ogen kregen, beseften ze dat ze verdovende middelen in hun lichaam hadden. Al snel kwamen ze tot de conclusie dat de dames zonder het te weten spacecake hadden gegeten.

In de verhoorkamer bleek later dat de jongeman cannabis ter waarde van 80 euro door zijn cakebeslag had gedraaid. Dat is ongeveer het equivalent van 30 joints, verduidelijkt de gerechtelijke politie van Créteil. Geen kleine dosis dus. Beide vrouwen moesten dan ook een nachtje onder toezicht in het ziekenhuis blijven, maar ze stellen het verder goed.