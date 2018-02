PS haar dood is N-VA haar brood: worden Vlaams-nationalisten straks incontournable in Brussel?

De PS raakt maar niet verlost van de schandaalsfeer. Een zoveelste bewijs van de Brusselse graaicultuur kwam gisteren boven water: de directeur van een lokale schuldbeheerder bleek meer te verdienen dan de Belgische premier. N-VA, dat de wind in de zeilen heeft in Franstalig België, ziet haar kans schoon om zich te profileren als beleidspartij, ook voor Franstalige Brusselaars. “Het is niet ondenkbaar dat N-VA incontournable wordt in 2019”, zegt politicoloog Dave Sinardet (VUB). “Maar ook de PS is verre van uitgeteld.” Een heuse patstelling dreigt.