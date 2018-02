De situatie was er al catastrofaal, en nu wordt bevolking opniéuw met nieuwe ziekte geconfronteerd

De situatie in het land wordt bestempeld als een van de ergste humanitaire crisissen. En nu krijgt de bevolking ook nog te maken met een mogelijke nieuwe ramp: tientallen mensen sterven aan wat vermoedelijk de vogelgriep is in Jemen.

Jemen gaat al jaren gebukt onder een alles vernielende burgeroorlog. Honderden mensen kwamen al om. Daarbovenop komt dat het land geteisterd wordt door de ergste hongersnood in jaren. Meer dan 2 miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed. Vorig jaar kwam daar ook nog een cholera-epidemie bij. Volgens hulporganisaties zelfs de ergste cholera-epidemie ooit wereldwijd. Recent was er ook nog een uitbraak van difterie. Eind vorig jaar stierven zeker 48 mensen aan de infectie.

En nu wordt de bevolking ook geconfronteerd met een ernstige griep. Vermoed wordt dat het gaat om de vogelgriep. De symptomen zijn alleszins hetzelfde. Meerdere inwoners zijn intussen al gestorven. En volgens dokters in het land kunnen tientallen anderen ook besmet zijn.

Hulpverleners in Jemen waren sowieso al overgevraagd, en nu komt die uitbraak van (vermoedelijke) vogelgriep daar dus nog bij.

Ralph El Hage van het internationale Rode Kruis vreest dat het land met een extreem moeilijke catastrofe zal geconfronteerd worden.

Burgeroorlog

De oorlog in Jemen woedt al sinds september 2014, toen de Houthi-rebellen gesteund door de aanhangers van ex-president Ali Abdallah Saleh en gesteund door Iran de hoofdstad Sanaa binnenvielen. Ze strijden er tegen aanhangers van president Hadi en separatisten in het zuiden van het land.

In maart 2015 kwam de Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië in het spel, om te proberen de rebellen terug te dringen, maar de situatie bleef onveranderd. Intussen vielen in het Jemenitische conflict al duizenden doden en gewonden.

Door het conflict en de bombardementen heerst er nu ook al een aantal maanden een hongers- en watersnood in het land. Meer dan 2 miljoen kinderen zijn al zwaar ondervoed.

En doordat er nauwelijks nog gezondheidszorg is, sterven er dagelijks ook mensen aan ziektes die in andere omstandigheden behandeld kunnen worden.