Leuvense brandweer slaat alarm: “Elke week rapen we achtergelaten ladderzatte studenten op”

Leuven - Volg ons eens een nachtje, om te kijken hoe wij ladderzatte studenten van straat moeten halen. Zwalpende gasten die door hun vrienden zijn achtergelaten, en geen idee meer hebben waar ze zijn. Die uitnodiging kregen Leuvense beleidsmakers en studenten­vertegenwoordigers van het brandweerkorps van de stad. Liefst 300 keer per jaar moet de brandweer van Leuven uit­rukken voor dronken studenten. Het korps maakt zich ernstig zorgen.

Een 21-jarige Leuvense student wordt wakker in een veranda. Hij heeft geen idee hoe hij daar terecht is gekomen. De bewoner treft hem laveloos aan en belt dan maar de politie.

Zelfde verhaal bij een andere student die stomdronken op de kasseien in het centrum van Leuven ligt. Hij kan geen zinnig woord meer uitbrengen. De hulpdiensten brengen hem naar het ziekenhuis, maar onderweg kotst de student de hele tijd zijn ziel uit zijn lijf.

Het zijn maar twee van de vele incidentjes van de voorbije weken. De Leuvense brandweer heeft het intussen helemaal gehad met het overmatig drankgebruik bij jongeren, en maakt zich tegelijk zorgen. “Bij een inter­ventie van de brandweer denk je aan een woningbrand of overstroming”, zegt Bart Gijzen, postcommandant van de brandweerpost Leuven. “Maar elk jaar moeten wij driehonderd keer uitrukken voor intoxicatie.”

Het gaat dan voornamelijk over verdwaalde feestvierders die serieus wat glazen te veel op hebben. Ze vinden hun slaapplek niet meer terug, hun vrienden zijn naar huis vertrokken en ze belanden helemaal alleen op straat in de problemen. “Erg zorgwekkend”, vindt Gijzen, daarin bijgetreden door de Leuvense burgemeester Louis Tobback. “We hebben de indruk dat het principe ‘samen uit, samen thuis’ vroeger meer gold dan nu. Nu belt men geregeld de 112 voor een stomdronken vriend. Maar als wij ter plaatse komen, zijn die vrienden al naar huis of kot vertrokken. Steeds vaker worden die mensen ladderzat achtergelaten op straat. We hebben de indruk dat vrienden vroeger beter voor elkaar zorgden.”

Afgezien daarvan kosten dergelijke “alcoholinterventies” de maatschappij ook behoorlijk veel geld, zegt brandweercommandant Gijzen. “Studenten moeten er zich bewust van zijn welke hulpverleningsketen in gang wordt gezet en hoeveel geld dat kost. Alstublieft: stop met drinken wanneer het niet plezant meer is.”

Archiefbeeld. Foto: verhoogen.be

Gevaarlijke drinkcultuur

Tijd om aan de alarmbel te trekken, vindt de Leuvense brandweer. Dus werden gisteravond de Leuvense beleidsmakers, de vicerector en studentenverantwoordelijken uitgenodigd om een nachtelijke interventie mee te maken en de verontrustende situatie met eigen ogen te zien. “Elke keer dat de hulpdiensten moeten uitrukken is een keer te veel”, zegt vice­rector Chantal Van Audenhove van de KU Leuven. “Natuurlijk drinken studenten alcohol, maar het mag absoluut niet zo zijn dat mensen in coma worden af­gevoerd of in laveloze toestand op straat zwalpen. Dat is écht risicovol, zeker in de winter bij vriestemperaturen. We moeten af van die gevaarlijke drinkcultuur.”

Ook andere grote steden stellen vast dat achtergelaten, stomdronken jongeren geregeld eenzaam op de spoed belanden. In het UZ Gent bijvoorbeeld, na een nachtje stappen in de Overpoort. Al durven spoedartsen niet te zeggen of het om een echte stijging gaat in vergelijking met vroeger. “Studenten zijn altijd wel vaak zat geweest”, zegt Jan Stroobants, voorzitter van de beroepsvereniging voor spoedartsen. “Maar ook ik heb de indruk dat men vroeger beter voor de medemens zorgde dan vandaag. Cijfers kan ik daar moeilijk op plakken. Maar ik merk ook dat vrienden vroeger meer hun verantwoordelijkheid namen en zich ontfermden over een zatte kameraad.”

“Draag zorg voor elkaar”

Alain Remue van de Cel Vermiste Personen heeft al vaker gewaarschuwd hoe gevaarlijk het kan zijn om een ladderzatte vriend achter te laten. “Als wij erbij moeten komen, zitten we meestal al in het slechtst mogelijke scenario, en dat gebeurt gelukkig nog uitzonderlijk”, zegt hij. “Helaas loopt het soms wel fout. Ik zal het daarom blijven herhalen: zorg voor je vrienden. Zorg dat iedereen thuis geraakt en laat niemand alleen achter.”

Archiefbeeld. Foto: Brecht Van Maele

“We willen met deze sensibiliseringsactie studenten een signaal geven dat het niet ok is als je zo stomdronken bent dat je niet meer weet waar je bent en je bijvoorbeeld zonder het zelf te beseffen beland bent op een kot dat niet het jouwe is. Het kan niet dat je op die manier over de grens gaat. We roepen tegelijk alle studenten ook op om zorg te dragen voor elkaar en mekaar in dergelijke gevallen te helpen”, zei LOKO-voorzitter Pieterjan Vaneerdewegh.

Cijfers van de Leuvense politie bevestigen dat het alcoholprobleem toeneemt. Het aantal pv’s dat gerelateerd is aan alcoholgebruik steeg van 728 in 2013 jaar na jaar tot 1.045 in 2017. Vorig jaar werden 862 pv’s uitgeschreven wegens openbare dronkenschap en 183 wegens inbreuk op het politiereglement dat het gebruik van alcohol op de openbare weg verbiedt.

De stijging is echter ook gerelateerd aan het toenemend aantal politionele acties tijdens uitgaansnachten. In het kader van de GAS-bemiddeling namen 90 minderjarigen en studenten deel aan de aangeboden cursus ‘alcohol en overlast’.