Batshuayi stoot met Dortmund door na gelijkspel in Europa League, Arsenal bibbert tegen Zweedse laagvlieger

Michy Batshuayi heeft zich met Borussia Dortmund op het nippertje geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. De Duitsers kwamen in de eerste helft op achterstand tegen Atalanta, maar in de slotfase zorgde invaller Schmelzer voor de verlossing. Adnan Januzaj verloor met Real Sociedad op het veld van Salzburg (2-1) en ligt uit Europa. Arsenal

Atalanta ging als een Italiaanse furie van start om de 3-2 nederlaag uit de heenmatch goed te maken. En na elf minuten leverde dat ook al iets op. Een hoekschop belandde aan de tweede paal bij Rafael Toloi, die goed voor zijn man was gekomen, en die trapte de bal in het lege doel binnen. Bij Dortmund protesteerden ze omdat doelman Bürki gehinderd werd aan de eerste paal, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt goed.

Met het tegendoelpunt moest Dortmund zeker scoren op Italiaanse bodem. Daarvoor waren alle ogen gericht op Michy Batshayi, die door zijn twee doelpunten in de heenmatch extra geschaduwd werd door de Italiaanse verdediging. De Rode Duivel kreeg twee goede kansen, maar stuitte telkens op een verdediger.

In het Stadio Citta del Tricolore (Atalanta speelt zijn Europese matchen in het stadion van Sassuolo) kwam de grootste kans op een tweede goal voor rust nog van Atalanta. Cristante werd alleen voor doel gezet, maar hij kopte naast.

Schmelzer doet het

Na de pauze kon Dortmund meer een vuist maken tegen het enthousiasme van de thuisploeg. Ook Batshuayi kon zich in een moeilijke match nog doen opmerken, maar zijn schot was geen probleem voor Atalanta-doelman Berisha.

Gomez kreeg nadien dé kans om de kwalificatie veilig te stellen, maar oog-in-oog met Bürki miste de Argentijn. Geen twee minuten later zorgde Schürrle bijna voor het spreekwoordelijke deksel op de neus. Maar ook Berisha pakte uit met een knappe parade.

Dortmund stond op de rand van de uitschakeling. Batshuayi kreeg niets klaargespeeld met de Italiaanse lijfwachten in zijn nek. Dus moesten anderen het doen. Invaller Schmelzer was goed gevolgd op het gekraakte schot van Reus en schoot met zijn mindere rechter het verlossende doelpunt tegen de netten. Atalanta probeerde nog alles te doen om nog een keer te scoren, maar de 1-1 bleef op het scorebord. Daardoor kwalificeert Batshuayi en Dortmund zich voor de achtste finales.

Januzaj verlaat Europa na gelijkspel

Na Dries Mertens en Michy Batshuayi is het Europese verhaal ook gedaan voor Adnan Januzaj. Real Sociedad moest nog stevig aan de bak na een 2-2 gelijkspel, maar na tien minuten kwamen de Spanjaarden al op achterstand na een goal van Dabbur. Raul Navas bracht de bordjes nadien weer gelijk. Maar de Spanjaard pakte twintig minuten voor het einde zijn tweede gele kaart en geen drie minuten later zorgde Valon Berisha vanop de penaltystip voor de kwalificatie.

Arsenal bibbert tegen Zweedse laagvlieger

Arsenal stond na de 0-3 zege op het veld van Östersunds met anderhalf been in de achtste finales. The Gunners konden voor eigen publiek de kers op de taart zetten, maar stonden na nog geen 25 minuten zowaar 0-2 achter. Hosam Aiesh opende de score en nog geen zeventig seconden later verdubbelde Ken Sema de score. The Emirates bibberde, want met een derde doelpunt zou de Zweedse eersteklasser verlengingen afdwingen. Het duurde tot na de rust voor Kolasinac het verlossende doelpunt kon scoren. De nederlaag konden de Londenaars niet meer afwenden, maar haalden alsnog opgelucht adem dat het geen Europese blamage opliep. En dat tegen Östersunds, godbetert.

AC Milan kwalificeert zich probleemloos

Ook AC Milan leek na een 0-3 op verplaatsing zijn schaapjes zo goed als op het droge te hebben. Anders dan Arsenal gingen de Italianen in eigen huis niet aan het klungelen en nam Fabio Borini na dik twintig minuten met de 1-0 de laatste twijfels voor de kwalificatie weg.

In de andere twee matchen plaatsen Bilbao en Marseille zich ondanks een nederlaag. De Spaanse eersteklasser ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Spartak Moskou nadat het de heenmatch met 1-3 had gewonnen. Marseille verloor in Braga met 1-0 . Gelukkig voor de Fransen hadden ze de heenmatch met 3-0 ruim gewonnen.