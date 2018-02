Marianne (62) doodgestoken door haar labiele partner. “Haar jarenlange medelijden is haar dood geworden”

Meise - Een man (48) heeft gisterochtend zijn partner Marianne Huysmans (62) neergestoken in Meise na een ruzie. De vrouw kon nog naar buiten vluchten, maar bezweek op de oprit. De dader is na de feiten opgepakt. Hij leed aan waanbeelden. “Mama hielp hem waar ze kon en liet hem inwonen”, zegt haar dochter Vanessa.

Rond 10 uur kreeg dochter Vanessa telefoon van de baas van haar moeder. Marianne was nog niet op het werk. Of ze misschien ziek was? “Ik probeerde daarop moeder te bereiken, maar ze nam niet op ...