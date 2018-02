Batshuayi krijgt racistische geluiden over zich heen, maar zet belagers heerlijk op hun plaats

De match tegen Atalanta eindigde na een late treffer van Schmelzer op 1-1. Maar vlak na het laatste fluitsignaal tweette achteraf over iets helemaal anders dan de kwalificatie. “2018 en nog steeds racistische apengeluiden horen vanuit het publiek”, schreef hij. “Ik hoop dat jullie plezier hebben met het kijken van de rest van de Europa League op televisie, want wij stoten door."

2018 and still racists monkey noises in the stands ... really ?! ????‍?? hope you have fun watching the rest of @EuropaLeague on TV while we are through ?????? #SayNoToRacism #GoWatchBlackPanther ???