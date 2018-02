Dit is de machtigste man van de EU: maak kennis met het ‘monster van Berlaymont’

“Het verschil tussen Selmayr en God? God weet dat hij Selmayr niet is.” Het is een grapje van de uittredende Duitse financiënminister Wolfgang Schauble, die zelf de machtigste politicus van ­Europa werd genoemd. Goed geplaatst dus om te oordelen over zijn landgenoot Martin Selmayr, de machtigste man van de EU als rechterhand en brein van commissievoorzitter Juncker. Selmayr heeft zichzelf nu ­laten benoemen tot secretaris-generaal van de Commissie. Zo zal hij nog jaren de boeman zijn van al wie volgens hem niet strikt in het ­belang van Europa handelt.