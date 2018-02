Brazilië weigert tegen Rode Duivels te oefenen

Bijna hadden de Rode Duivels in de aanloop naar het WK in Rusland een toptegenstander beet. Een wedstrijdagent had een oefenduel Brazilië-België voorzien. Om het nog mythischer te maken, was de wedstrijd begin juni op Wembley voorzien. De Belgische voetbalbond was al in staat van euforie, maar door problemen aan de top van de Braziliaanse bond bleef een akkoord uit. Uiteindelijk weigerden de Brazilianen op het voorstel van de wedstrijdmakelaar in te gaan.