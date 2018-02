Villarreal-verdediger moet de cel in op verdenking van poging tot moord

Ruben Semedo, verdediger bij Villareal in de Primera Division, is in verdenking gesteld van poging tot moord, diefstal en illegaal wapenbezit. De 23-jarige Portugees kan niet vrij op borgtocht en moet in de cel blijven.

Volgens de Spaanse media werd Semedo dinsdag aangehouden nadat hij betrokken was bij het vasthouden en met een wapen bedreigen van een man. Donderdag liet het gerecht van Valencia weten dat de Portugees verdacht wordt van “poging tot moord, kidnapping, illegaal wapenbezit en gewelddadige overval”. Semedo kwam afgelopen zomer voor veertien miljoen euro over van Sporting Lissabon, maar door blessureleed kwam hij in Spanje nog maar vier keer in actie.

Volgens Catio Balde, de makelaar van Semedo, is de verdediger erin geluisd. “Hij is het slachtoffer van grootschalige fraude, waarschijnlijk van financiële aard. Hij reageerde niet op de beste manier, maar was niet betrokken bij wat ik op de Spaanse televisie heb gezien. De vermeende kidnapping vond nooit plaats. Het is een leugen. Hoewel ze het bij hem thuis vonden, was het wapen ook niet van hem.”