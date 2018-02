Antwerp wil Herman Van Holsbeeck (Anderlecht) om Bart Verhaeghe (Club Brugge) te counteren

Antwerp biedt Herman Van Holsbeeck (63) geen job aan als sportief directeur, wel een als algemeen manager die invloed moet uitoefenen bij de voetbalbond en de Pro League. Antwerp-baas Paul Gheysens beoogt met zijn club meer impact op het Belgische voetbal en wil tegengewicht bieden aan Bart Verhaeghe, die naast voorzitter van Club Brugge ook ondervoorzitter van de voetbalbond is.

Er zijn nog partijen geïnteresseerd in de diensten van Van Holsbeeck, maar die houdt de boot nog wat af

Antwerp – stamnummer 1 – wil weer een grootmacht worden in ons voetbal. Voor de transfers heeft The Great Old met Luciano D’Onofrio al een gereputeerde sportief manager, maar Paul Gheysens wil met Antwerp ook mee de koers van het Belgisch voetbal bepalen.

Zo steekt het bij de bouwpromotor nog dat Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe als ondervoorzitter van de voetbalbond zijn Eurostadion hielp kelderen. Verhaeghe is ook de man die terugwil naar een traditionele competitie met 18 teams en straks misschien een coalitie vormt met Anderlecht-voorzitter Marc Coucke.

Antwerp ziet in Herman Van Holsbeeck de ideale man om tegengewicht te bieden. Met zijn telefoonboekje zou Van Holsbeeck niet alleen sportief belangrijk zijn, hij kan met zijn reputatie ook zwaar wegen bij de bond en de Pro League als hij Antwerp daar zou vertegenwoordigen. Zijn naam circuleert niet voor niets als potentiële opvolger van Roger Vanden Stock als Pro League-voorzitter.

Maar voor Van Holsbeeck beslist over zijn toekomst wil hij eerst een gesprek met Marc Coucke over zijn huidige functie bij Anderlecht. Antwerp biedt dan wel een uitweg, voorlopig houdt de RSCA-manager de boot af. Hij zal ook niet zomaar opstappen bij paars-wit, want dan verliest hij zijn opzeg van 24 maanden loon. Bovendien zijn er nog geïnteresseerde werkgevers. Het enige wat Van Holsbeeck uitsluit, is dat hij als spelersmakelaar gaat werken voor Mogi Bayat.

Raad van bestuur

Van Holsbeeck was gisteren overigens aanwezig op de raad van bestuur van Anderlecht, één van de laatste voor de overname. Daar werden vooral de financiële cijfers na de transferperiode besproken.

De vertrekkende aandeelhouders – ook Van Holsbeeck verkocht zijn één procent – moesten hun ontslag evenwel nog niet indienen. Dat gebeurt pas als de Raad van Mededinging de overname halfweg maart goedkeurt. Marc Coucke komt zondag dan wel naar Anderlecht-Moeskroen, hij zal volgende week nog niet officieel de nieuwe RSCA-voorzitter zijn.