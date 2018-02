Matz Sels sluit verlengd verblijf niet uit: “Onder Coucke wordt Anderlecht weer onaantastbaar ”

‘Make Anderlecht Great Again.’ Dat is de boodschap die veel fans naar Marc Coucke sturen. Ook doelman Matz Sels (25) is benieuwd wat de machtswissel teweeg zal brengen, want paars-wit zit diep. De Newcastle-huurling heeft zich nochtans weinig te verwijten, want Sels was de jongste weken – als één van de enigen – wel op de afspraak. “Nu er een duidelijke keuze is in doel, heb ik mijn niveau opgekrikt.”