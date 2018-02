Amper drie Belgen bij laatste zestien in Europa League

De zestien gekwalificeerden voor de achtste finales van de Europa League zijn bekend. Daarbij is nu al duidelijk dat het zoeken wordt om daarin Belgen aan het werk te zien. Slechts drie Belgen konden met hun ploeg doorstoten naar de volgende ronde.

Michy Batshuayi was de enige Rode Duivel die vanavond de kwalificatie vanop het veld afdwong. De spits kende met Dortmund een moeilijke avond tegen Atalanta, maar zag in de slotfase ploegmaat Schmelzer de verlossende 1-1 tegen de netten trappen, die voldoende was om de volgende ronde te bereiken. Lazio Roma maakte brandhout van Steaua Boekarest, maar Jordan Lukaku zat om onbekende redenen niet in de selectie. Ook Atletico Madrid staat in de achtste finale. Maar of dat met Yannick Carrasco is nog niet duidelijk. De middenvelder zat niet in de selectie omdat hij in onderhandelingen verwikkeld is met een Chinese club.

Dries Mertens kon zich tegen RB Leipzig niet plaatsen voor de achtste finales ondanks een 0-2 zege. Ook Adnan Januzaj (Real Sociedad), Charly Musonda, Dedryck Boyata (Celtic) en Viktor Klonaridis (AEK) moeten de Europa League vroegtijdig verlaten.

Deze zestien ploegen kwalificeerden zich voor de achtste finales:

- CSKA Moskou

- Dinamo Kiev

- RB Leipzig

- Lazio Roma

- Atletico Madrid

- Zenit Sint-Petersburg

- Sporting Lissabon

- Olympique Lyon

- Lokomotiv Moskou

- Viktoria Plzen

- Athletic Bilbao

- AC Milan

- Arsenal

- Marseille

- Borussia Dortmund

- RB Salzburg