CLUBNIEUWS. Anderlecht-spelers weten het fijne niet over zaak-Deschacht, slecht nieuws voor Club

Olivier Deschacht behoort nog niet opnieuw tot de A-kern, maar het laatste is over hem nog niet gezegd bij Anderlecht. Volgens doelman Matz Sels weten de spelers niet goed wat er met de verdediger is gebeurd. Slecht nieuws voor Club Brugge: het moet defensieve sterkhouder Benoît Poulain nog even missen. Uw clubnieuws van de dag.

Sels: “Spelers weten niet goed wat er met Deschacht is gebeurd”

Olivier Deschacht behoort nog niet opnieuw tot de A-kern, maar voor Matz Sels is een terugkeer van de verdediger zeker niet uitgesloten.

“Olivier blijft een goeie gast”, zegt Sels. “En als de club beslist dat hij mag terugkeren, dan is hij natuurlijk opnieuw welkom in de A-ploeg. Wij, de spelers, weten eigenlijk niet goed wat er gebeurd of gezegd is. Negatief gedrag? Blijkbaar vond de club het nodig om Olivier tijdelijk naar de tweede ploeg te sturen, maar ik denk niet dat die beslissing definitief is. Veel kan ik er niet over kwijt. Er speelde misschien iets achter de schermen. Of we meer voor hem hadden moeten opkomen? Olivier zit al jaren bij Anderlecht en ik ben hier nog maar enkele maanden. Dan is het niet zo gemakkelijk om recht te staan als er een beslissing genomen is.”(jug)

Club Brugge mist Poulain minstens tot Play-off 1

Slecht nieuws voor Club Brugge: het moet defensieve sterkhouder Benoît Poulain minstens tot de start van Play-off 1 missen. De Fransman viel eind januari tegen KV Oostende uit met een nieuwe blessure aan de adductoren.

Aanvankelijk bleek de schade mee te vallen, maar een maand later stond Poulain nog steeds niet terug op het terrein. Het verdict is nu dus veel harder dan aanvankelijk verwacht. De wedstrijden tegen Standard, Kortrijk en Sint-Truiden mist hij sowieso. Maar ook de eerste wedstrijd(en) van Play-off 1 zijn geen garantie. De blessure zou vrij complex zijn, waardoor er werd beslist om geen enkel risico te nemen met de blessuregevoelige verdediger. Ook in het begin van het seizoen stond Poulain twee maanden aan de kant met soortgelijke blessure.

Voor het eerst sinds zijn enkelblessure vertelde ook Jelle Vossen over zijn revalidatie bij Club TV. Vossen sloeg zijn enkel om en is normaal gezien tot de start van de play-offs out. “Nu gaat het de goede kant op. Elke dag proberen we iets meer te doen. De eerste dagen na mijn blessure was ik niet echt om aan te spreken. Ik heb er best wel van afgezien. Het loopt dit seizoen sportief niet zoals ik zou willen, dus daarom was dit een extra klap.” (jve)

AA GENT. Neto traint alweer individueel op het veld

In een mededeling heeft de medische staf van AA Gent meer informatie gegeven rond de ingreep aan zijn knie die Renato Neto onlangs onderging.

“Het botletsel van Renato Neto was in die mate genezen dat een drietal weken geleden het osteosynthesemateriaal (plaat en schroeven, nvdr.) verwijderd werd. Ondertussen volgt Renato een intensief revalidatieschema en traint hij individueel op het veld.”(ssg)

STANDARD. Vandaag beroep Mpoku en Sa Pinto

Vandaag behandelt de Geschillencommissiede schorsingen van Sa Pinto en Mpoku. De Portugese T1 kreeg drie weken schorsing (waarvan één week effectief) en een boete omdat hij na de competitiematch op Zulte Waregem (2-1) iets te wild tekeer ging naar ref Visser. Mpoku werd gestraft met één speeldag schorsing vanwege zijn betrokkenheid in een opstootje met Match Delegate Bellon. De zitting vindt plaats om 14 uur. Juridisch directeur Pierre Locht en meester Gregory Ernes zullen de zaak van het Standard-duo verdedigen. Mpoku en Sa Pinto zitten in volle voorbereiding van de match tegen Club en zullen niet aanwezig zijn.(bfa)

KRC GENK. Samatta hersteld van ziekte

Ally Samatta trainde na zijn ziekte weer met de groep en zit in de wedstrijdkern. Die bevat 21 spelers, omdat de aanvaller voortijdig afhaakte op training met een blessure. Keert Clement terug naar zijn geijkte 4-3-3, dan kan Buffel de voorkeur krijgen op Seck.(mg)

KV KORTRIJK. Azouni dicht bij terugkeer

Larry Azouni werkte gisteren de volledige groepstraining af met KV Kortrijk. De Tunesiër ondervond geen enkele last aan zijn scheurtje in de bil en lijkt volledig hersteld. Het is afwachten of De Boeck hem opneemt in zijn selectie voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem, want het was pas de eerste training voor Azouni sinds de wedstrijd tegen Antwerp. Ook Van Loo deed de volledige groepstraining mee. Daarnaast maakte Teddy Chevalier opnieuw zijn opwachting. De spits lijkt net op tijd hersteld van de griep, waarmee hij drie dagen in bed lag. Sfeergroep United 19 houdt morgen om 10.30 uur een sfeeractie tijdens de training.(gco)

LOKEREN. Volledige fitte kern

Lokeren-trainer Peter Maes kan opnieuw rekenen op een volledig fitte kern. Aanvoerder Killian Overmeire, eerder deze week nog afwezig wegens ziekte, traint intussen weer mee met de groep en is fit voor de wedstrijd van komende zaterdag tegen Eupen.(whb)