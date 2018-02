Politieman komt om bij geweld met supporters Spartak Moskou

Een politieagent is donderdag om het leven gekomen in Bilbao, na geweld met supporters van Spartak Moskou voor de Europa League-wedstrijd tussen hun club en Athletic Bilbao. Dat zegt de Baskische politie.

"We kunnen het overlijden bevestigen", zei een woordvoerder van de Ertzaintza, de regionale Baskische politie. De informatie dat de politieagent aan een hartaanval zou overleden zijn, kon hij niet bevestigen. De politie wacht de resultaten af van de autopsie.

De Spaanse kranten zeggen dat de politieman deel uitmaakte van de vijfhonderd agenten die opgetrommeld waren om te verhinderen dat Spartak-supporters zich zouden misdragen, zoals in het verleden al meermaals gebeurde. Ook nu was er veel geweld voor de wedstrijd.

"Vijf personen werden opgepakt, we weten niet of het supporters zijn van Spartak, maar enkele van hen zijn in elk geval Russen", zei een woordvoerder van de Ertzaintza, zonder informatie te geven hoeveel gewonden er gevallen zijn, en wat de ernst is van hun blessures.

De rellen gebeurden toen de harde kern van Spartak aan het San Mamés-stadion in Bilbao aankwam. Sommigen ontstaken rookbommen en gooiden vuilnisbakken om, en lokten zo een ingrijpen van de politie uit.

Athletic Bilbao wist zich uiteindelijk te plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League. Het verloor 1-2, maar in de heenwestrijd boekten de Basken een 3-1 overwinning in Moskou.