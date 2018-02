Donkere wolken boven Lierse: jeugdtrainers staken, vereffening en tweede amateurklasse dreigen

Er hangen nog steeds donkere wolken boven het Lisp. De jeugdtrainers van Lierse – een vijftigtal – hebben beslist om vanaf maandag tot vrijdag in staking te gaan. Ze werden dit seizoen immers nog altijd niet betaald. Zo’n 400 jeugdspelers blijven bijgevolg een week in de kou staan.

De trainers haalden ook vakbond Sporta erbij en zullen ingebrekestellingen sturen naar het clubbestuur. Dat bestuur kan echter pas betalen als er een nieuwe overnemer gevonden wordt, maar de datum waarop duidelijkheid verwacht wordt, schuift steeds op. “Er zijn effectief wel kandidaten”, zegt CEO Jan Van Elst. Zo is de groep rond David Nakhid (ex-Zulte ­Waregem) nog altijd een gegadigde. Maar of en wanneer de externe partij die voorzitter Maged Samy ingehuurd heeft een deal vindt?

“Er zijn zes kandidaten die Maged deze week ziet”, vertelt Van Elst aan RTV. “Hij zei mij dat Lierse snel gered zal worden, dat ik er vertrouwen in moet hebben. We kennen Maged al enkele jaren en hij heeft het hart op de juiste plaats. Het is ook niet volledig zijn schuld en we hebben de voorbije weken veel concrete vragen gekregen over het stadion en de spelers bijvoorbeeld. Dus de kandidaten zijn serieus. Maar een licentie in eerste zit halen, dat zal niet gebeuren.”

Komt er niet snel een oplossing, dan dreigt een vereffening en dus een degradatie naar de tweede amateursklasse. Eind maart evalueert de licentiecommissie de proflicentieaanvragen, maar de kans is groot dat Lierse ­sowieso op de tweede zittijd moet mikken.