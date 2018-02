Terwijl 19-jarige schutter bloedbad aanrichtte, deed bewapende agent in school niets

Op het moment dat Nikolas Cruz zijn school in Florida bestormde en uiteindelijk 17 mensen neerschoot, was er wel degelijk - van in het begin - een gewapende agent aanwezig op de campus. Die ondernam echter niets om de 19-jarige schutter tegen te houden. Nu neemt hij ontslag.

Scott Peterson was ‘school resource officer’ in de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, in de staat Florida. Dat houdt in dat hij moet toezien op de veiligheid en misdaadpreventie in de Amerikaanse school. Maar toen de 19-jarige Nikolas Cruz besloot een bloedbad aan te richten, waarbij uiteindelijk 3 leerkrachten en 14 leerlingen om het leven kwamen, deed de agent niets. Hij stond buiten aan de school, maar ging het gebouw waar alles begon niet binnen.

Nu neemt Peterson ontslag nadat hij te horen kreeg dat hij geschorst zou worden. Dat meldt sheriff Scott Israel van Broward County. Of de man een aanklacht boven het hoofd hangt, is nog niet duidelijk.

“Hij moest hem doden”

Peterson zou ongeveer 90 seconden na het eerste schot naar het gebouw gegaan zijn waar het bloedbad begon, de schietpartij zou in totaal zo’n zes minuten geduurd hebben. Op bewakingscamera’s zou duidelijk te zien zijn hoe agent Scott Peterson buiten blijft wachten, in plaats van naar binnen te gaan.

Schutter Nikolas Cruz in de rechtbank. Foto: Photo News

“Verschrikkelijk, misselijkmakend. Er zijn geen woorden voor”, verklaarde Israel tijdens een persconferentie waarop hij het nieuws over het ontslag bekendmaakte.

Op de vraag wat de agent dan wel had moeten doen, is de sheriff duidelijk: “Hij had binnen moeten gaan. Hij moest de schutter confronteren. Hem doden.”

LEES OOK. Zo ging de schutter tewerk: eerst opgepikt door Uber, gevlucht met leerlingen en nog bezoekje aan McDonald’s

Geen reden

Het is nog niet duidelijk waarom agent Peterson het gebouw niet is binnen gegaan. Mogelijk wordt later nog een officiële verklaring openbaar gemaakt.

Wel staat vast dat Peterson zijn functie niet langer zal uitoefenen. Na het zien van de video met de bewakingsbeelden werd besloten dat hij geschorst zou worden, waarop de agent besloot zélf ontslag te nemen.

Kritiek

De lokale politie ligt zwaar onder vuur nadat bekend raakte dat ze al in 2016 en ook nog eens een week voor de schietpartij verwittigd werden over het vreemde gedrag van schutter Nikolas Cruz. Ook zou het minstens 45 minuten geduurd hebben om Cruz te identificeren op de bewakingsbeelden, en daarna nog eens een halfuur vooraleer hij effectief in de boeien kon geslagen worden.

LEES OOK. Dader bloedbad in Florida verzamelde afgelopen jaar tien wapens

De lokale autoriteiten van Broward County hebben nu een intern onderzoek gestart naar de vraag of twee andere agenten wel correct zijn omgegaan met de twee eerdere tips. De beide agenten worden ondertussen ook beperkt in hun functie, in afwachting van de resultaten van het onderzoek.