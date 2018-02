Haïtiaanse minister spreekt over mogelijke uitlevering Belgische ex-topman van Oxfam

Aviol Fleurant, de Haïtiaanse minister van Planning en Externe Samenwerking, heeft donderdag over de mogelijkheid gesproken om de Belgische ex-topman van Oxfam Groot-Brittannië, Roland Van Hauwermeiren, te laten uitleveren. De man raakte in opspraak door de recente onhullingen over Oxfam-medewerkers die na de aardbeving in Haïti in 2010 seksfeestjes met prostituees zouden hebben georganiseerd.

De minister zegt dat Oxfam Groot-Brittannië “niet de morele en ethische verantwoordelijkheid heeft opgenomen om de autoriteiten in te lichten” toen de feiten aan het licht kwamen, en het medewerkers ontsloeg in 2011. Fleurant spreekt van een “institutionele fout”. Volgens hem maakte die het mogelijk dat “mogelijk seksuele roofdieren het land konden verlaten, en zich aan justitie konden onttrekken”. “Oxfam Groot-Brittannië beging de fout om het recht van slachtoffers op een burgerlijke schadeloosstelling te verhinderen.”

Een woordvoerder van de organisatie garandeerde donderdag dat de verantwoordelijken van Oxfam International “zich ertoe verbonden hebben samen te werken” met de overheid in Haïti. Die raakte pas op de hoogte van de feiten, die zich afspeelden in 2010 en 2011, via de pers.

Toen Fleurant de vraag kreeg of het niet moeilijk zou zijn om Van Hauwermeiren voor een Haïtiaanse rechtbank te brengen, zei hij dat hij vastberaden is. “Een uitlevering is mogelijk: we kunnen vragen dat hij naar Haïti wordt gebracht”, luidde het. Moest het toch niet lukken, dan wil Haïti zich burgerlijke partij stellen in een eventueel proces. “Of we zullen de slachtoffers bijstaan als ze zich burgerlijke partij stellen.”

Intern onderzoek van Oxfam wees uit dat de Belgische ex-topman een beroep deed op prostituees, ook al ontkent hij dat inmiddels. Verhalen die de ronde deden over seks met minderjarigen, konden niet bewezen worden.