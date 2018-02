Voorbijgangers beklimmen en bekrassen aangespoelde walvis: “De situatie liep volledig uit de hand”

Op het strand van Punta Delgada in Chili kreeg een aangespoelde walvis allesbehalve een waardig afscheid van voorbijgangers. In plaats van respectvol op een afstand te blijven, trokken verschillende toeristen vrolijke kiekjes naast en zelfs op de dode blauwe vinvis. Eén iemand ging nog één stap verder en kraste een boodschap in het karkas voor zijn geliefde.

De blauwe vinvis was nog maar twee jaar oud, toen het dier zaterdag aanspoelde op het strand van Punta Delgada in Chili. Hoewel dat in die streek geen zeldzaam fenomeen is, trokken er toch heel wat toeristen naar het strand om het schouwspel te bekijken. Het dier van 20 meter lang was niet meer te redden.

Bekraste vinnen

Onderzoeker Gabriela Garrido van het Natuurhistorisch Museum van Río Seco was één van de eerste wetenschappers ter plaatse. Maar wat zij zag maakte haar woedend. Rondom het karkas stonden een vijftigtal toeschouwers; sommigen waren op het dier aan het klimmen, anderen schopten nieuwsgierig tegen de walvis. Lachend nemen ze selfies en krasten ze zelfs boodschappen in de walvis. “Ana, ik hou van je!” stond er te lezen op de vinnen van de vinvis.

“Ik was zo gechoqueerd om te zien dat de situatie zo uit de hand was gelopen”, reageert Garrido aan de Chileense krant La Nación. “Ik was zo boos en ik voelde me zo machteloos. Het is heel pijnlijk om te zien dat een mens in staat is tot zo’n daden.” Daarom wilde de onderzoeker haar verhaal doen in de media, om het respectloze en smakeloze gedrag van de toeristen aan te kaarten. Ook op sociale media veroorzaken de foto’s een schokgolf van verontwaardiging.

Doodsoorzaak onduidelijk

Het is niet duidelijk hoe het dier gestorven is. Op het karkas zijn geen wonden aangetroffen, dus de wetenschappers vermoeden dat de walvis ziek of uitgehongerd was. De onderzoekers hebben stalen genomen om de dood van de blauwe vinvis verder te onderzoeken. Ondertussen hebben de Chileense autoriteiten het stoffelijk overschot verwijderd van het strand.