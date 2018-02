Geadopteerde man ontdekt wie zijn biologische familie is: “Ik geloof mijn ogen niet”

Robert Mulka, 54, werd bij zijn geboorte afgestaan voor adoptie. De man uit Michigan heeft zijn biologische familie nooit gekend en heeft daar zijn hele leven spijt van gehad. Meerdere pogingen van hem om op te zoeken hoe zijn ouders eruitzagen, zijn mislukt. Maar nu zijn zijn kinderen er wél in geslaagd. “Zie je hoe sterk je op je zus lijkt?”, klonk het verbaasd.

Het begon allemaal net voor de kerstperiode van 2017. De kinderen van Robert wisten dat hun vader erg geïnteresseerd was in zijn biologische familie. “Zou het geen leuk idee zijn om een DNA-test te laten doen, en zo te zien waar hij vandaan komt?”, klonk de eerste vraag. Ze begonnen hun zoektocht en vonden veel meer dan ze ooit hadden verwacht: namelijk zijn hele familie.

Laatst was het dus zover. De kinderen onthulden hun lange zoektocht aan hun vader. “Dit wordt het beste nieuws dat je ooit al gekregen hebt. Dus eigenlijk is het je cadeautje voor volgende Kerstmis, je verjaardag en alles wat er ooit nog komt.” Ze schotelden hem een blad vol foto’s voor, maar Robert wist niet meteen wat het betekende. Tot hij plots onder een foto ‘mama’ zag staan. “Ik geloof mijn ogen niet”, zei Robert.

En alsof het nog niet gek genoeg was, vertelde een van zijn dochters dat ze zijn broer aan de lijn had gehad. “En papa, hij klinkt helemaal zoals jij!”. De familie heeft laten weten dat ze niet kunnen wachten om hem te ontmoeten na al die jaren. “Ze dachten dat het beter was als je in een ander gezin zou opgroeien, want jouw ouders waren heel jong toen ze jou kregen. Ze waren pas 16 maar zijn nu nog altijd samen.”