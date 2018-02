Belgisch IT-bedrijf Realdolmen komt in Franse handen

De Belgische IT-dienstverlener Realdolmen wordt overgenomen door het Franse IT-bedrijf Gfi Informatique. De Fransen lanceren een overnamebod van 196 miljoen euro op Realdolmen, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

Het gaat om een vriendschappelijk overnamebod van 37 euro per aandeel, of een transactie van 196 miljoen euro. De raad van bestuur van Realdolmen steunt het bod. De grootaandeelhouders familie Colruyt en QuaeroQ - samen goed voor 21,94 procent van de aandelen - hebben al hun aandelen aangeboden aan het Franse bedrijf.

Het overnamebod op alle uitstaande aandelen is in cash en vertegenwoordtigt een premie van elf procent ten opzichte van de laatste slotkoers van Realdolmen. Voorwaarde is dat de Fransen meer dan 75 procent van de aandelen in handen krijgen.

Gfi Informatique wil met de overname haar positie in België en Luxemburg versterken, in lijn met haar internationale uitbreidingsstrategie. Bij Realdolmen klinkt het dat het bedrijf enthousiast is deel te kunnen uitmaken van een toonaangevend Europees bedrijf. “De aangeboden prijs vertegenwoordigt een significante premie ten opzichte van de historische koers van de vennootschap”, aldus voorzitter Henri Van Engelen.

Met meer dan 1.200 personeelsleden is Realdolmen één van de grootste IT-dienstverleners van ons land. Gfi Informatique is goed voor een veelvoud van Realdolmen: met 15.000 werknemers en een omzet dit jaar van 1,13 miljard euro is het één van de grotere spelers in Europa.