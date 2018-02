Vraag naar specialisten blijft hoog in bank- en verzekeringssector

De vraag naar specialisten binnen financial services was hoog in 2017, ondanks het feit dat veel bedrijven zich concentreerden op besparingen. Uit de 19de editie van de Europese Robert Walters Salary Survey blijkt dat de digitalisering bij bedrijven een sterke groei in rekruteringsactiviteiten heeft gecreëerd. Verwacht wordt dat de vraag naar toptalent en specialisten in dit veld nog verder zal toenemen.

Hoe evolueert de bank- en verzekeringssector dit jaar? Charles-Henri Rouvroy, Senior Manager bij Robert Walters, bespreekt de nieuwste trends en vat zijn vooruitzichten voor 2018 samen.

Digitalisering blijft een belangrijk aandachtspunt

Digitaliseringsprojecten en de groei van de technologiesector creëerden een wijdverspreide vraag naar digitalisatie- en marketingspecialisten die het verbeteren en ontwikkelen van de online diensten binnen de bank- en verzekeringssector ondersteunden. In 2018 zullen specialisten binnen digitalisatie de meest gewilde professionals zijn, aangezien werkgevers nieuwe ontwikkelingen op het gebied van e-commerce en fintech verder zullen uitwerken.

Rekruteringsactiviteit blijft hoog

De druk van nieuwe wetgevingen leidde tot een toenemende vraag naar interne auditors en compliance professionals in de bank- en verzekeringssector. Tal van organisaties wilden hun marktaandeel vergroten naarmate de economische omstandigheden verbeterden, waardoor ook de vraag naar relationship managers toenam. Andere profielen zoals performance managers, cost controllers, boekhouders en vermogensbeheerders waren eveneens zeer gewild.

Binnen de verzekeringssector waren bedrijven zeer actief aan het rekruteren, met transformatieprojecten die de vraag naar project managers en specialisten in digitalisering en data-analyse opdreven. Familiebedrijven en holdings waren voornamelijk op zoek naar investeringsanalisten en controllers, terwijl relationship managers voornamelijk werden gevraagd door bedrijven die actief zijn binnen asset management.

>

>

>