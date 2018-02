Getuigen van moord op Linda Doms komen aan het woord in proces tegen Hardy

Op de vijfde procesdag van de 55-jarige Renaud Hardy uit Mechelen staan vrijdag in Tongeren tien getuigen op het programma die gelinkt zijn aan de moord op de 52-jarige Linda Domsn, in september 2015 in Hofstade. In de voormiddag getuigt een goede vriend van Hardy en een bevriend politieman, aan wie Hardy verteld had dat hij Doms had doodgeslagen. Hardy deed die bekentenis, nadat hij op 18 september 2015 weer vrijgelaten was. Enkele getuigenissen zullen vrijdag mogelijk de gemoederen doen oplaaien, want in de namiddag krijgt D. C. het woord, de zogenaamde seksslavin van Hardy.