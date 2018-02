Batshuayi tegen Oostenrijkse topclub, maar AC Milan - Arsenal is topaffiche in Europa League

Vrijdag werd er geloot voor de 1/8e finales van de Europa League. Dat leverde één absolute topaffiche op: AC Milan en Arsenal bikkelen om een plaats bij de laatste acht. Michy Batshuayi neemt het met Dortmund op tegen het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Jordan Lukaku werd met Lazio Roma uitgeloot tegen het Oekraïense Dynamo Kiev.

Michy Batshuayi en Dortmund kropen donderdag door het oog van de naald tegen Atalanta, maar gingen na het 1-1 gelijkspel in Bergamo vrijdag wel de trommel in voor de loting van de achtste finales. De tegenstander werd het Oostenrijkse Salzburg, dat in de zestiende finales te sterk bleek voor Real Sociedad en Adnan Januzaj.

Yannick Carrasco, die Atlético deze maand misschien nog verlaat voor een Chinees avontuur, kreeg Lokomotiv Moskou voorgeschoteld als tegenstander. De Russen wonnen donderdagavond voor de tweede keer in een week van OGC Nice en presenteren zich als een taaie opponent. Atlético van zijn kant had geen enkele moeite met FC Kopenhagen.

Met Jordan Lukaku is er nog een derde Belg actief in de achtste finales van de Europa League. Lukaku en co, die donderdag een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd tegen Steaua Boekarest ophaalden (5-1), wacht een verre verplaatsing naar Dinamo Kiev. De Oekraïners konden zich slechts op basis van een uitdoelpunt plaatsen tegen AEK Athene.

De meeste aandacht in de achtste finales van de Europa League lijkt echter te zullen uitgaan naar de topper tussen AC Milan en Arsenal. Beide traditieploegen kennen in de eigen competitie een moeilijk seizoen, maar mikken in de Europa League resoluut op eindwinst en het bijhorende rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League volgend seizoen.

De wedstrijden:

AC Milan (Ita) - Arsenal (Eng)

Borussia Dortmund (Dui) - Salzburg (Oos)

Lazio Roma (Ita) - Dinamo Kiev (Oek)

Atlético Madrid (Spa) - Lokomotiv Moskou (Rus)

RB Leipzig (Dui) - Zenit Sint-Petersburg (Rus)

CSKA Moskou (Rus) - Olympique Lyon (Fra)

Olympique Marseille (Fra) - Athletic Bilbao (Spa)

Sporting Lissabon (Por) - Viktoria Plzen (Tsj)

De heenwedstrijden zijn voorzien voor 7 maart, de terugwedstrijden een week later op 14 maart.