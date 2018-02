Rechter beslist: 11 Limburgse meisjes mogen hoofddoek blijven dragen ondanks verbod van school

Maasmechelen - Elf meisjes uit Maasmechelen mogen toch een hoofddoek dragen op de schoolbanken, ondanks het algemeen hoofddoekenverbod in hun school. Dat heeft de rechtbank van Tongeren beslist, zo schrijft VRT NWS.

De ouders van elf tieners uit Maasmechelen waren naar de rechter gestapt tegen het hoofddoekenverbod op twee middelbare scholen. Zij vonden het onaanvaardbaar dat hun dochters geen hoofddoek mochten dragen op de schoolbanken.

De schooldirecties wilden in eerste instantie niet wijken, omdat ze zich hielden aan de regels die het Gemeenschapsonderwijs hen had opgelegd. Sinds 2013 besliste het GO! immers dat er een verbod moest komen op levensbeschouwelijke tekens in hun scholen. Vandaar dat er een algemeen hoofddoekverbod was.

De burgerlijke rechtbank heeft nu beslist dat de elf meisjes wel hun hoofddoek mogen dragen op de scholen in Maasmechelen. Het algemeen hoofddoekverbod schaft de rechter niet af, want dat ligt buiten zijn bevoegdheden. Er is dus sprake van een uitzonderingsmaatregel voor deze specifieke scholieren.