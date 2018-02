Carrasco steeds dichter bij Chinees avontuur, club pakt ook uit met Spaanse legende en Premier League-verdediger

De transfer van Yannick Carrasco naar de Chinese Super League lijkt steeds meer vorm te krijgen. De nieuwe Chinese eersteklasser Dalian Yifang gaf vandaag een persconferentie waarbij er onder andere gesproken werd over lopende transferdossiers.

De club riep de pers bij elkaar om aan te kondigen dat ze overgenomen wordt door het Chinese bedrijf Wanda, dat ook een belang heeft in Atlético Madrid. Er werd echter ook tijd besteed aan vragen over transfers, waaronder die van Carrasco.

Er werd letterlijk gezegd dat men bezig is om de deal met de Rode Duivel “te concretiseren”. Dat is in lijn met de reactie van Atlético-voorzitter Enrique Cerezo. “Het lijkt erop dat hij aan het onderhandelen is”, zei die aan enkele journalisten in Madrid. Ook coach Diego Simeone liet iets in die trend optekenen na de Europa League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen. “Het is een beslissing van de speler. Het is belangrijk voor de club of zijn vertrek bevestigd wordt. Yannick is een grote speler, zowel in het heden als in de toekomst.”

Carrasco is aan een moeizaam derde seizoen bezig in Madrid. De Rode Duivel moet het de voorbije maanden steeds vaker hebben van invalbeurten en lijkt de concurrentiestrijd met de Argentijn Correa en nieuwkomer Vitolo stilaan te verliezen. De voorbije twee competitiewedstrijden kwam hij zelfs niet van de bank. Volgens Spaanse media zou met de overgang 30 miljoen euro gemoeid zijn. Carrasco’s vorige club Monaco krijgt 25 procent van het bedrag. Volgens de sportkrant Marca zou de deal deze week rond zijn, vier maanden voor het WK in Rusland.

Fernando Torres. Foto: AFP

Torres

Dalian Yifang is naast in Carrasco ook geïnteresseerd in aanvaller Fernando Torres. Het 33-jarige clubicoon van Atlético ziet zijn contract in juni aflopen en kreeg al te horen dat dat niet verlengd zal worden. De Spaanse legende zou in China 15 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. Daarnaast is de transfer van José Fonte volledig rond zijn. De 34-jarige Portugees komt over van West Ham, dat waarschijnlijk 5,5 miljoen euro vangt. Fonté zou maandag naar China vliegen.

De wintermercato in China loopt nog tot en met 28 februari. De Chinese Super League start op 2 maart. Met Axel Witsel is er al een Rode Duivel actief in China. In januari 2017 ruilde de middenvelder Zenit Sint-Petersburg voor Tianjin Quanjin.