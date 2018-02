Diesel maar cent goedkoper meer dan benzine

Brussel - Diesel wordt zaterdag duurder, net als huisbrandolie. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. Wie diesel tankt, betaalt dan maximaal 1,3980 euro per liter. Dat is een stijging van 2,4 cent per liter. De dieselprijs nadert daarmee tot op een cent van de benzineprijs (1,4080 euro per liter voor 95 E10). Mobiliteitsorganisatie VAB zegt dat 2018 het jaar wordt waarin diesel aan de pomp voor het eerst duurder wordt dan benzine.

Aanleiding voor de prijsstijging is het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten. Ook stookolie wordt dus duurder op zaterdag. Wie minstens 2.000 liter bestelt, betaalt maximaal 0,6091 euro per liter. Dat is een stijging met 2,65 cent per liter.

LEES OOK. Zo voordelig is het om diesel en benzine in buurlanden te tanken

Gezinnen kunnen maar beter geen dieselauto meer kopen. Dat zei mobiliteitsorganisatie VAB eerder dit jaar. “2018 wordt het jaar dat diesel duurder wordt aan de pomp dan gewone benzine”, klonk het. “Alleen wie 30.000 kilometer per jaar rijdt of meer, doet nog een klein voordeel.” Voor een gemiddeld gezin komt een dieselauto dus niet langer voordeliger uit. “Een modaal gezin komt nagenoeg nooit aan 30.000 kilometer per jaar en koopt eigenlijk het best geen diesel meer”, zegt Maarten Matienko van VAB.