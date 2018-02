VN-comissie wil 41 hoge Zuid-Soedanese functionarissen vervolgen wegens misdaden tegen menselijkheid

Een VN-commissie voor de mensenrechten heeft 41 hoge Zuid-Soedanese functionarissen geïdentificeerd die vervolgd zouden moeten worden wegens misdaden tegen de menselijkheid. De commissie spreekt onder andere van verkrachtingen en etnisch geïnspireerde moorden in het Afrikaanse land dat al sinds december 2013 in een burgeroorlog is verwikkeld.

In ongemeen harde bewoordingen - of toch voor een rapport van een VN-commissie - viseert de VN-commissie Mensenrechten voor Zuid-Soedan zowel de aanhang van president Salva Kiir als die van oud-president en rebellenleider Riek Machar.

Bewust burgers geviseerd

“Er is omstandig bewijs om te besluiten dat deze gewapende groepen en hun bondgenoten bewust burgers viseren op basis van hun etnische afkomst; en zich te buiten gaan aan moorden, ontvoeringen, verkrachtingen en andere seksuele misdaden, het vernielen van dorpen en plunderpraktijken”, stelt het rapport. “Het betreft hier oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid”.

De Commissie, die zich concentreerde op “emblematische” gebeurtenissen tussen juli 2016 en december 2017, rept voorts over het aanwerven van kindsoldaten, martelpraktijken en groepsverkrachtingen. In sommige gevallen worden slachtoffers gedwongen leden van hun eigen gezin te verkrachten.

Gebaseerd op een dossier dat 58.000 documenten en getuigenissen van 230 slachtoffers omvat, identificeerde de Commissie drie gouverneurs, 33 generaals en vijf kolonels die vervolgd zouden moeten worden uitgaande van het principe van de verantwoordelijkheid van de hogergeplaatsten in de hiërarchie. Het is volgens de commissieleden duidelijk dat beide elkaar bekampende legers efficiënt werken en dat de bevelhebbers “wisten of moeten geweten hebben” welke misdaden zijn begaan, maar niets hebben ondernomen om die te voorkómen of om de schuldigen te straffen.