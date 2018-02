Vriend van Hardy bijt van zich af: “Belachelijk dat ik achter complot tegen Renaud zou zitten”

Tongeren - In het Tongerse hof van assisen worden vrijdag tien getuigen verhoord in de zaak rond seriedoder Renaud Hardy. De emoties liepen hoog op toen de ex-partner van de de vermoordde Linda Doms kwam getuigen. Hij barstte in tranen uit want veertien dagen na haar moord gingen ze normaliter terug samenwonen. Ook in getuigenstoel: de vriend van Hardy die door de seriedoder beschuldigd werd van een complot. “Belachelijk”, zei de man. Een vriending van Hardy vertelde hoe hij haar gebeld had uit de gevangenis. Hij zou haar gevraagd hebben hem niet in een te slech daglicht te stellen.

Op de vijfde procesdag van de 55-jarige Renaud Hardy uit Mechelen staan vrijdag in Tongeren tien getuigen op het programma die gelinkt zijn aan de moord op de 52-jarige Linda Doms, in september 2015 in Hofstade

De ex van het slachtoffer

Erik V., de ex van het slachtoffer, had meteen na die feiten verklaard dat er maar één persoon in aanmerking kon komen als verdachte, en dat was Renaud Hardy. Erik V. omschreef Linda als een veerkrachtige, levenslustige vrouw, die in alles en iedereen het goede zag. Zelfs in Hardy zag ze het positieve, zoals eerder tijdens het proces bleek uit in haar huisje aangetroffen notities. Ze had compassie met Hardy, die aan de ziekte van Parkinson lijdt. Linda zelf kampte met de ziekte van Lyme.

“Linda heeft verteld over het contact met Hardy”, getuigde de man. “Hij viel te pas en te onpas binnen. Ze kreeg hem moeilijk buiten. Ze had er last mee. Ze vertelde dat ze ooit een achttal maanden een relatie met hem had, toen ze 17, 18 jaar oud was. Op het laatste was ze zeker bang voor Hardy, maar ze sprak er zich niet openlijk over uit. Ik zei haar de politie te bellen, maar dat wilde ze Hardy niet aandoen.”

Erik V. had Hardy wel zelf nooit aan het huis van Linda gezien. Linda had volgens hem nooit met Hardy zitten spotten. Volgens de man was het feit dat Linda geen seks met Hardy wou haar dood geworden. “Linda haar leven is voorbij. Bij mij voelt dat ook zo”, besloot de man.

Hardy zelf gaf geen krimp bij het aanschouwen van de getuige.

Een vriendin van Hardy

Een vriendin van Renaud Hardy vertelde vrijdag in de Tongerse assisenzaal dat hij haar recent nog vanuit de gevangenis gebeld had, om hem tijdens haar getuigenis niet in een slecht daglicht te stellen. Hardy had het telefoonnummer van de 55-jarige Els H. in het dossier teruggevonden. Eenmaal schreef hij Els ook een brief, waarin Hardy sprak over een complot tussen een goede vriend van hem en zijn seksslavin. “Die zouden hem door het lint hebben doen gaan om zijn vermogen in te pikken”, schreef Hardy in die brief.

Els had Hardy in 2002 in een fitnesszaak leren kennen. “Renaud was een vlotte, joviale kerel die met iedereen babbelde”, zei ze. “We hadden ook contact buiten de fitness. Als ik last had van de nek of rug, masseerde hij mij. Een of twee keer gingen die massages verder. Voor mijn vijftigste verjaardag maakte hij als cadeau een fotoreportage van mij. Hij deed het voorstel voor naaktfoto’s, maar daar ben ik niet op ingegaan. Ook van mijn zestienjarige dochter maakte hij een fotoreportage.” Ze voegde eraan toe dat Hardy ook naaktfoto’s wilde maken van haar dochter, maar daar werd ook niet op ingegaan. Haar dochter vond Hardy een rare man, en voelde zich niet op haar gemak als ze alleen was met Hardy.

Els had aan zee ook D. C., de zogenaamde seksslavin van Hardy, ooit ontmoet. Els omschreef D. als een lieve, vriendelijke dame. Els was ook de laatste persoon die met Hardy contact had, voordat hij Linda Doms om het leven bracht.

Na Hardy’s aanhouding had Els aan de politie verteld dat ze nooit gedacht had dat Hardy tot dergelijke feiten in staat was. “Ik kon er niet bij. Volgens mij is hij ziek in zijn hoofd. Een normale mens doet zoiets niet”, vertelde Els aan de politie. Voorzitter Thys wilde weten of ze ooit bang is geweest voor Hardy. “Neen, maar nu ben ik het wel”, antwoordde ze.

François V. noemt complottheorie “belachelijk”

De feiten waarvoor Renaud Hardy terechtstaat, maken niet deel uit van complot waar één van zijn vrienden bij betrokken was. Dat beklemtoonde en herhaalde die vriend, François V., vrijdagnamiddag tijdens zijn getuigenis in de rechtbank. De voorbije dagen maakte Hardy verschillende keren duidelijk dat die vriend hem mee tot die feiten gedreven had, met de bedoeling hem door het lint te laten gaan en vervolgens zijn vermogen in te pikken. “Het was altijd de schuld van iemand anders”, zei de man vrijdag.

De vriend leerde al zowat 30 à 35 jaar geleden Hardy kennen. Hardy kwam toen “heel vlot, vriendelijk, joviaal, behulpzaam, amicaal, normaal” over. Hardy woonde nog thuis, maar in de omgang met zijn ouders merkte François niets speciaals op. Op de eerste dag van het proces had Hardy het over zijn ongelukkige jeugd gehad.

In de jaren 80 volgden de twee jazzballet. Over die periode had de vriend in het onderzoek gezegd dat Hardy toen “een pestkop, een ruziestoker” was. Hij had verteld over een optreden waar er iets met het licht scheelde, omdat Hardy aan een zekering had geprutst. Tijdens de getuigenis relativeerde François dat: “hij zal dat als kattenkwaad hebben gezien”.

Naar vrouwen toe was Hardy toen “vriendelijk, maar ook wel dominant. Dat toonde zich in alles”. In de eerste jaren van hun vriendschap waren er enkele keren seksfeestjes met D.C., de zogenaamde seksslavin van Hardy. “Ik heb D.C. daarvoor nooit afkerig geweten”, zei François. “Zij bepaalde niet wat er ging gebeuren, zij onderging het. Maar het ging wel om het plezier van zowel Hardy als D.C.”.

De voorzitter wilde weten of Hardy voor die feestjes al zijn interesses had aangegeven in zulke feestjes, maar daar kon de vriend niet met zekerheid op antwoorden. “Daar zal wellicht over gepraat geweest zijn”, zei hij. In het onderzoek noemde Hardy de man “zijn mentor”. “Dat heb ik zelf nooit zo ervaren.”

Op donderdag 17 september 2015, daags na de feiten op Linda Doms werd Hardy een eerste keer opgepakt, maar op vrijdag werd hij weer vrijgelaten. Diezelfde avond vernam François via D.C. dat hij die feiten tegen haar bekend had, en op zaterdag hoorde hij de bekentenis van Hardy zelf. Hij gaf Hardy de raad zich aan te geven, en ook op zondag en maandag gaf hij Hardy die raad. Zelf belde hij nooit de politie, ook omdat hij wist dat de politie op dat moment al op de hoogte was. Uiteindelijk werd Hardy op maandag weer opgepakt.