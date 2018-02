Na autodelen is er nu ook: stepdelen

Wie zelf geen auto heeft kan makkelijk gebruikmaken van autodelen. Het is een systeem waarbij meerdere personen één auto gebruiken. Maar in het Amerikaanse Silicon Valley is er nu ook het ‘stepdelen’, het principe is exact hetzelfde maar dan met een step.

Om de steps te gebruiken is het erg simpel: download de app en scan je step wanneer je er eentje neemt. Daarna kan je er overal mee naartoe. “Het is erg gebruiksvriendelijk en makkelijk om te gebruiken”, zegt een gebruiker. Voor 1 euro kan je al een ritje maken op de step die 25 kilometer per uur gaat.

Er bestaat natuurlijk ook al een huursysteem om fietsen te gebruiken en scooters, maar die moet je altijd terugbrengen naar een verdeelpunt. De steps daarentegen kan je achterlaten waar je maar wil. De step heeft een ingebouwde GPS waardoor iedere gebruiker kan zoeken waar de dichtstbijzijnde is.

Of het stepdelen ook in België zal verschijnen, valt af te wachten.