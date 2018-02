Familie in tranen: leraar die drummer (24) doodreed en vluchtte, ontsnapt aan celstraf

Lichtervelde / Torhout - De Lichterveldse leraar die in 2016 de 24-jarige drummer Jelle Tommeleyn uit Torhout doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, heeft in beroep een minder zware straf gekregen. Terwijl de politierechter hem nog vijf jaar celstraf gaf, waarvan drie effectief, werd die straf nu gemilderd tot 240 uur werkstraf. De familie en vrienden van Jelle reageerden vrijdag vol ongeloof op die uitspraak en vielen elkaar huilend in de armen.

De feiten waarvoor Bryan I. zich moest verantwoorden waren niet min. Op 7 februari 2016, om iets over 5 uur, reed I. met zijn witte bestelwagen langs de Brugsebaan in Lichtervelde. Omdat hij naar eigen zeggen zijn gsm aan het zoeken was week de man plots van de weg af en maaide drummer Jelle Tommeleyn omver, vlak voor de ogen van zijn vriendin Melanie Soenen uit Bovekerke. Bryan I. stopte niet en reed, ondanks de zware schade aan zijn voertuig, gewoon verder. Hij stapte pas naar de politie toen zijn moeder ontdekte wat hij aangericht had. De man werd opgepakt, maar meteen voorwaardelijk vrijgelaten.

De politierechter was in april vorig jaar bijzonder streng voor Bryan I., die altijd bleef beweren dat hij dacht dat hij een verkeersbord had aangereden. I. werd veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan drie effectief. Maar in beroep werd die straf vrijdagvoormiddag teruggebracht naar 240 uur werkstraf. Daarnaast kreeg hij ook een geldboete van 6.000 euro, de helft met uitstel, en drie jaar rijverbod. De advocaten van I. hadden daar op aangedrongen. “Met een effectieve celstraf zou hij nooit meer voor een klas kunnen staan”, stelden zijn advocaten tijdens de pleidooien in januari. De rechter hield daar rekening mee. “Het is niet de bedoeling om beklaagde in zijn beroepsloopbaan te hinderen”, klonk het. “De beklaagde is ook herhaaldelijk geconfronteerd geweest met zijn daden. Hij kreeg de nodige media-aandacht en zal wellicht dagelijks geconfronteerd geweest zijn of worden met de gevolgen van zijn daden”, klonk het in het vonnis.

Bryan I. kwam vrijdag niet naar de rechtbank om de uitspraak in beroep te aanhoren. Ondertussen is de man nog altijd preventief geschorst als leerkracht in basisschool Fonkel in Aartrijke. Op 26 maart moet hij verschijnen voor de tuchtcommissie van scholengroep Sint-Rembert. Die kan hem in principe ontslaan. Volgens de ouders van Jelle mag I. nooit meer voor een klas staan. “Als leerkracht heb je nu eenmaal een voorbeeldfunctie”, stelt Marc Tommeleyn, de papa van Jelle. “We hadden gehoopt dat het vonnis van de politierechter zou bevestigd worden. Maar in de plaats kreeg hij een werkstraf, en dan nog niet eens de zwaarste mogelijke. Wij zijn zeer diep ontgoocheld. We hebben ook nooit deftige excuses ontvangen van hem. Hij heeft daar nochtans meermaals de kans toe gehad voor of na een zitting in de rechtbank.”