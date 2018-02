Deze Vlaamse krijgt half miljoen euro om de ideale vrouw voor steenrijke sjeik te vinden

Antwerpen -

Bij het Antwerps datingbureau Ivy Relations zijn vier medewerkers continu bezig met de zoektocht naar een partner voor een Arabische sjeik, die daar liefst 500.000 euro voor over heeft. Zaterdag wordt in Amsterdam al de vierde casting gehouden. Superslanke dames mogen zich onthouden. De sjeik is op zoek naar een “eerder voluptueuze Westerse dame met lange benen”.