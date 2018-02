Vanhaezebrouck geprikkeld na kritiek op ‘Chinese nummers’: “Niet alle analisten doen hun werk goed”

Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck reageerde op zijn wekelijkse persbabbel gepikeerd na de kritiek van enkele analisten van afgelopen week. Zo had Marc Degryse in ‘Extra Time’ weinig begrip getoond voor de manier waarop Vanhaezebrouck de beloften van Anderlecht afhaspelde als waren het nummers bij de Chinees. “Nu gaan ze mij aanpakken omdat ik geen respect toon voor de jongeren. Terwijl die analisten uit de lucht zouden vallen als ik die spelers gewoon bij hun naam had genoemd”, aldus HVH.

“Jullie weten heel goed waarom ik vorige week die rugnummers bovenhaalde”, richtte Vanhaezebrouck zich tijdens de persconferentie aan de aanwezige journalisten. “Omdat we geen spelers meer hadden op dat moment. Had ik toen gewoon de namen genoemd van de spelers die op de bank zouden zitten, zouden die analisten in de verste verte niet weten over wie ik het had.”

“En dan gaan ze mij aanpakken omdat ik geen respect toon voor de jongeren. Er is niemand die zoveel matchen ziet van de jeugd als ik. Niemand die zoveel info heeft over die jongeren dan ik. Niemand die zoveel jeugdspelers opstelt dan ik. Dus ja… soms is het bij de haren gegrepen. Dan vond ik het ook nodig om te reageren.”

“Ik scheer niet iedereen over dezelfde kam. Als ik over analisten spreek, heb ik het dan ook niet over àlle analisten. Maar dan zijn er bepaalde jongens die zich geroepen voelen om te roepen op gelijk wie. Dat is nu op mij, tot het beter zal gaan met Anderlecht. Dan zullen ze wel een ander slachtoffer vinden. Pas op, er zijn ook goeie analisten, zij die iets dieper durven kijken, maar het zijn enkel degene die zich aangesproken voelen die dan nog eens reageren.”