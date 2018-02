Net papa geworden, dus betuigt Standard-speler Mpoku spijt via… videoboodschap

Standard tekende beroep aan tegen de schorsingen voor vicekapitein Paul-José Mpoku en trainer Ricardo Sa Pinto. Vrijdag waren zij niet aanwezig wanneer de pleidooien gehouden werden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De vrouw van Mpoku beviel enkele dagen geleden van een zoontje, Isaiah, dus wil Mpoku dicht bij zijn familie zijn.

Mpoku werd gestraft met één speeldag schorsing en 800 euro boete, omdat hij na de partij tegen Zulte Waregem in de spelerstunnel een opstootje veroorzaakte met match delegate Kris Bellon. Die laatste filmde hoe Mpoku en Poccognoli de kleedkamers van scheidsrechter Lawrence Visser probeerden te betreden, waarop Mpoku zijn hand op de smartphone van Bellon legde. Volgens de match delegate deed de gelegenheidsaanvoerder van de Rouches dat “met slaande hand”.

Mpoku kon zelf niet aanwezig zijn op de zitting. “Ik ben net papa geworden en blijf dus bij mijn familie. Sorry alvast voor mijn afwezigheid”, richtte de Congolees zich tot de drie leden van de Geschillencommissie Hoger Beroep. “Ik heb spijt voor wat ik deed. Ik ben altijd een correcte speler geweest en beloof dat het niet meer zal gebeuren. Helaas wist ik niet dat meneer Bellon een match delegate is. Zodra ik zijn functie kende, heb ik meteen afstand genomen.”

Advocaat Gregory Ernes vulde de verklaring van Mpoku verder aan. “De vest van Bellon was gesloten en pas na de feiten deed hij die open. Niemand wist dat hij een official was. Dat is een cruciaal element in dit dossier”, aldus Ernes, die ook wees op het “maagdelijk witte strafblad” van Mpoku. Volgens de Rouches wilde de vicekapitein verhinderen dat een supporter een filmpje van de gebeurtenissen in de spelerstunnel online zou zetten. Dat zou Standard eerder al overkomen zijn in de wedstrijd tegen KV Kortrijk. Ernes meldde ook dat de gsm niet gebroken was. “Om al deze elementen vraag ik voor de vrijspraak, hoogstens een symbolische sanctie met uitstel”, aldus Ernes.

Het Bondsparket vorderde twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een boete van 800 euro. De topper tegen Club Brugge hoeft Mpoku hoe dan ook niet te missen, een eventuele schorsing gaat pas in vanaf maandag. Een uitspraak wordt vrijdagnamiddag verwacht.

Procedurefout maakt beroep van Mpoku en Sa Pinto mogelijk ongeldig

Bondsprocureur Ebe Verhaegen noemde het beroep van de Rouches “onontvankelijk”. Advocaat Gregory Ernes, die voor Standard de honneurs waarnam, anticipeerde al op het argument van het Bondsparket. Verhaegen vindt dat het beroep van Standard niet ontvankelijk is, omdat Mpoku en Sa Pinto hun mandaat niet hadden overgedragen.

Standard stuurde nog wel een document dat door speler en trainer op 12 februari werd ondertekend, maar de KBVB ontving die volmacht pas om 13u06. Dat is 6 minuten te laat en dus is het beroep niet geldig, oordeelde het Bondsparket.