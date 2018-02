Het op één na mooiste café ter wereld ligt… achter het station in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas - Het Sint-Niklase King George Cafe won donderdagavond zilver in de competitie voor mooist ingerichte café ter wereld, tijdens de prestigieuze World Interior Awards.

Het interieur werd bedacht en designed door de ontwerpers van het creatieve agentschap King George zelf. Centraal in het café in de Sint-Niklase Driekoningenstraat, in de stationsbuurt, staat een grote marmeren bar in zeldzaam marmer met daarboven een grote carrousel.

In het midden van de zaak een typisch Engelse bibliotheek en een urban jungle met échte serre is de derde sfeer van de zaak.

Ook met het aanbod springt King George uit de band. ‘Healthy & fast’ is het motto en dat is merkbaar in zowel het eten als de drankjes.