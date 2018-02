Franck Berrier teleurgesteld in KV Oostende: “Ze geven me zin om te stoppen en te walgen van mijn passie”

Franck Berrier heeft op Twitter nog eens boos uitgehaald naar zijn ploeg KV Oostende. De Franse middenvelder zit namelijk niet in de selectie voor de wedstrijd tegen STVV, en dat zit de verguisde Berrier hoog. “Eerst mocht ik niet vertrekken, nu zit ik niet in de selectie. Ze geven me zin om te stoppen met voetballen, om te walgen van mijn passie”, klinkt het in een tweet.

Het huwelijk tussen Franck Berrier en KV Oostende leek eerder dit seizoen al afgelopen, toen de kustploeg de Franse middenvelder naar de B-kern stuurde. Berrier wilde KVO namelijk verlaten voor een lucratieve transfer naar Thailand, maar Oostende hield het been stijf. Net voor nieuwjaar haalde Marc Coucke Berrier echter opnieuw bij de A-kern, maar dat zorgde niet voor het verhoopte resultaat.

Trainer Adnan Custovic liet Berrier meespelen in drie wedstrijden op een rij, maar vervolgens zat de Fransman weer drie matchen aan de bank gekluisterd. En nu zit Berrier (34) niet meer in de kern. “Eerst mocht ik niet vertrekken, nu zit ik niet in de selectie. Ze geven me zin om te stoppen met voetballen, om te walgen van mijn passie”, zo laat Berrier blijken wat hij van die beslissing vindt.