Man wordt door nieuwe partner van ex van de baan gereden en eindigt op de sporen

Een geval van extreme jaloezie en verkeersagressie heeft het Waals Serraing opgeschud. Jonathan (34) moet zich nu verantwoorden voor poging tot moord omdat hij de ex van zijn huidige partner van de baan reed. De wagen ging meerdere malen over de kop en kwam op een treinspoor terecht. Hij was die dag naar eigen zeggen zwaar dronken en onder invloed van drugs. Dat meldt La Dernière Heure.

Jonathan had afgelopen zondag danig gedronken en drugs gebruikt. Zijn vriendin voelde zich bedreigd en belde haar ex-vriend Walter op. Die sprong meteen in zijn wagen om te kijken wat er aan de hand was. Jonathan werd woest op Walter toen hij aan hun deur stond, bijna kwam het tot een handgemeen tussen de twee mannen.

Wilde achtervolging

Na wat geduw en getrek beslist Walter weg te gaan. Op weg naar zijn auto klopt hij op de wagen van Jonathan. Die kookt nu werkelijk over, springt in zijn wagen en zet de achtervolging in. Enkele honderden meters later treffen de twee mannen elkaar. Jonathan drukt op de gaspedaal en ramt Walter langs achter. Walter rijdt door en probeert zich uit de voeten te maken, maar Jonathan geeft plankgas en ramp hem een tweede maal. Walter verliest de controle over het stuur en komt naarst de baan terecht. De wagen gaat meerdere malen over de kop en komt uiteindelijk tot stilstand op treinsporen. Als bij wonder kan Walter zonder al te ernstige verwondingen uit het wrak kruipen. Jonathan maakt zich uit de voeten.

Gezocht

Het duurt tot woensdag eer Jonathan tot inkeer komt en zich aangeeft bij de politie. Daar verklaart hij dat hij danig dronken was en drugs gebruikt had. Naar eigen zeggen herinnert hij zich niet al te veel van het incident.

De man is aangehouden voor poging tot moord en is ter beschikking gesteld van het parket van Luik.