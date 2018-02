Pangolin, gouden kat en zeldzame chimpansee: onderzoekers doen bijzondere vondst in Nigeriaanse jungle

Een team van onderzoekers plaatste maar liefst twee jaar lang verborgen camera’s in de afgelegen Nigeriaanse jungle, nu brengen ze de resultaten terug naar de bewoonde wereld. En die zijn indrukwekkend. De wetenschappers slaagden erin enkele dieren op beeld vast te leggen waarvan nooit geweten was dat ze zich in het land bevonden. Zo ontdekten ze onder meer de zeldzaamste chimpansee ter wereld in de dichtbeboste wouden, maar ook de pangolin en de gouden kat.

Met haar beroemde regenwouden in de bergen, wild savannegebied en glooiende graslanden, vormt Nigeria de thuisbasis voor ontelbaar veel verschillende diersoorten in West-Afrika. Het grootste park van het land, het Gashaka-Gumti National Park, wordt dan ook beschouwd als een nationale schat. Maar het gebied, dat in het oosten van Nigeria ligt, komt steeds meer onder druk te staan. Onder meer stropers die op het dierenleven jagen, zijn een grote bedreiging.

Steun uit Engeland

De Engelse Chester Zoo steunt het Gashaka-Gumti park al meer dan 20 jaar in de strijd om bedreigde diersoorten te beschermen. Recentelijk besloten ze hun samenwerking naar een hoger niveau te tillen door samen meer dan 1.000 vierkante kilometer van het nationale park te onderzoeken. Een werk van tientallen jaren. Maar dat was buiten het team van onderzoekers én de technologie gerekend.

De natuurbeschermers plaatsten camera’s in de dichtbeboste wouden van het nationale park en konden zo op twee jaar tijd - tussen 2015 en 2017 - maar liefst 50.000 kiekjes en video’s maken. Na de analyse van die beelden werd duidelijk dat er in de jungle meer diersoorten rond lopen dan aanvankelijk gedacht werd.

“Zogenaamde camervallen gebruiken is een ongelooflijke manier om te laten zien dat dit park een echte vergeten wildernis is”, zegt Stuart Nixon, de coördinator van het Afrika-veldprogramma in Chester Zoo. “Niet alleen voor Nigeria maar zelfs voor heel Afrika is het gebied nog steeds een heel belangrijk reservoir van belangrijke diersoorten.”

Zeldzame chimpansee

Zo werd dankzij de camerabeelden onder meer een zeldzame chimpanseesoort gespot: de Chimpansee van Nigeria-Kameroen. Het aapje wordt zelden of nooit gezien, maar werd nu op verschillende locaties in het Gashaka Gumti park gespot. Het is een bedreigde diersoort waarvan de totale populatie is teruggebracht tot minder dan 9.000. Daarvan zouden er ongeveer een duizendtal binnen de grenzen van het nationale park leven.

“We beschouwen het als de belangrijkste populatie van de soort”, zei Nixon over de beelden van de apen. “Daarom moeten we blijven zoeken en tellen. Het kan een belangrijke invloed hebben op andere soorten.”

De aap wordt geconfronteerd met tal van bedreigingen: van illegale stroperij om te dienen als ‘bushmeat’ of als traditioneel medicijn tot het verlies van hun leefgebied door het kappen van wouden en andere menselijke invloeden.

Pangolin Foto: Chester Zoo

Gigantische pangolin

De onderzoekers ontdekten daarnaast voor het eerst het bestaan van de reuzenpangolin in het land. De ‘giant pangolin’ is de zeldzaamste en minst bekende versie van de zesdelige schubdierenfamilie. Maar ook deze dieren lopen gevaar: ze worden gepocheerd om hun bijzondere schubben te kunnen gebruiken in medicijnen.

“Niemand heeft ooit een gigantische pangolin gezien in Nigeria, meer zelfs: niemand wist dat ze er waren”, zei Nixon. “Het maakt nog maar eens duidelijk hoe moeilijk het is om dieren zoals de pangolin te bestuderen laat staan begrijpen.”

Gouden Kat Foto: Chester Zoo

Gouden kat

Op de videobeelden is duidelijk te zien hoe een Afrikaanse gouden kat voorbij schrijdt. “Het dier behoort waarschijnlijk tot de enige belangrijke populatie die in Nigeria is achtergebleven”, klinkt het bij het team. “Er is zeer weinig over bekend en er is nog maar weinig onderzoek mogelijk geweest.”

De dieren in het park worden officieel beschermd, maar sommige dieren lopen toch het risico gestroopt te worden. De Chester Zoo financiert patrouilles voor de parkwachters en geeft ook lessen over de bescherming van wilde dieren. “Als al deze schoonheid verloren zou gaan, zou het een vreselijke tragedie voor iedereen zijn.”