In 2009 gestolen werk van Degas teruggevonden

De Franse douane heeft op 16 februari een in 2009 in Marseille ontvreemd schilderij van Edgar Degas teruggevonden. Het werk, ‘Les Choristes’, zat verborgen in de bagageruimte van een bus in de regio Parijs. Dat heeft vrijdag het ministerie van Cultuur meegedeeld. ‘Les Choristes’, ook wel ‘Les Figurants’ genoemd, werd op 31 december 2009 zonder spoor van inbraak gestolen uit het museum Cantini in Marseille. Dat museum had de Degas voor een tentoonstelling in bruikleen gekregen van de rechtmatige eigenaar, het Parijse Musée d’Orsay.