Plots duikt naam van Iraanse spits op bij Anderlecht

Tijdens de wintermercato lukte het niet voor Anderlecht, dus speurt paars-wit de markt nog steeds af naar een nieuwe spits. In die zoektocht is het nu uitgekomen bij de Zweeds-Iraanse spits Saman Ghoddos van het Zweedse Östersund. Dat bevestigde Daniel Kindberg, de voorzitter van Östersund. “Anderlecht volgt ons al even en is geïnteresseerd in Ghoddos”, zo vertelde Kindberg aan Fotboll Direkt. Östersund werd donderdag uitgeschakeld in de Europa League ondanks een 1-2 zege tegen Arsenal.