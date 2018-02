Twee vliegen in één klap: vondst cannabisplantage leidt speurders naar andere plantage

Tienen / Meise - De politie van Tienen heeft zes mannen tussen 44 jaar en 24 jaar opgepakt die verdacht worden van cannabisteelt. Twee grote cannabisplantages, één in Tienen en één in Meise, werden opgedoekt.

De drugsrecherche was al sinds november vorig jaar aan het werken op de zaak. Via de wijkwerking werden de agenten ingelicht om een verdachte woning in de Wijngaardestraat in Tienen. Zo zouden er regelmatig personen langskomen die witte zakken en bidons uitladen, was er vaak activiteit aan de achterzijde van de woning en was er een zoemend geluid te horen.

Einde jarnuari vielen het parket en de politie de woning binnen. In het pand werden vijf kweekruimtes en een droogkamer aangetroffen. In totaal stonden er niet minder dan 2.100 cannabisplanten. Ook werd ruim 3,5 kg geoogste cannabis gevonden. Drie Albanezen die aan het werk waren in de plantage en een Belg van Albanese origine werden ter plaatse gearresteerd.

Illegale stroom

Toen de politie de woning onderzocht, kwam nog een vijfde man ter plaatse aan. Ook hij werd gearresteerd. De man, die in Meise woont, ontkende alle betrokkenheid, maar in zijn woning troffen de speurders een Albanese man aan die bezig was om cannabisplanten te vernietigen. In de hoeve zelf werd een cannabisplantage met een geschatte capaciteit van tweeduizend planten gevonden. Op beide locaties werd op illegale wijze stroom afgetakt.

De zes verdachten werden door de Leuvense onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van bezit, verkoop en vervaardiging van verdovende middelen in vereniging en elektriciteitsdiefstal. De raadkamer heeft hun voorlopige hechtenis inmiddels verlengd.