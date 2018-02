Club Brugge-coach Ivan Leko: “Focussen op wat we zelf kunnen controleren”

Club Brugge smacht naar een overwinning na drie gelijke spelen op een rij. Nu zondag speelt blauw-zwart de kraker op het veld van Standard. Ideaal om aan te pikken met een zege, en Club heeft nog een eitje te pellen met de Rouches na de bekerexit. “Maar we focussen niet op revanche. De focus ligt op wat we zelf in handen hebben: onze manier van voetballen, de fysieke paraatheid, tempo, intensiteit”, aldus coach Ivan Leko.

“Ik reken erop dat de vorige matchen tegen Standard zullen zorgen voor emotie en passie bij de spelers en fans. Het deed ons pijn om uitgeschakeld te worden, dus kunnen we spreken van revanchegevoelens”, aldus Ivan Leko op zijn persbabbel. “Maar daar focussen we echt niet op. De focus ligt op wat we zelf in handen hebben: onze manier van voetballen, de fysieke paraatheid, tempo, intensiteit. Sowieso zal de motivatie goed zitten zondag, bij spelers, staff en fans.”

Club Brugge kan ook weer rekenen op Ruud Vormer en Emmanuel Dennis. “Ruud was mentaal wat moe na de hetze rond de Gouden Schoen en had fysiek last van zijn enkel. We hopen dat hij nu weer in het normale ritme kan komen, zonder fysiek ongemak.”

“Dennis was goed in Beveren en tegen Genk, dat is het gevolg van wat hij toont op training. Dat hij na zijn explosieve start een dipje kende, kan gebeuren. Je krijgt op zo’n moment veel over je heen, da’s moeilijk om mee om te gaan. Wanneer je vorm dan zakt, moet je terug naar de basis om in dienst van het elftal te spelen. Dennis beseft dat nu, ik hoop dat hij klaar is voor de eindsprint in de competitie.”