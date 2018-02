Italië en Nederland geven elkaar partij in match der WK-afwezigen

Op 4 juni, tien dagen voor de start van het WK voetbal in Rusland, ontmoeten Italië en Nederland elkaar in een vriendschappelijke wedstrijd in Turijn. Dat maakte beide federatie vrijdag bekend.

Het wordt de 21e ontmoeting tussen de Squadra Azzurra en Oranje. Italië won negen van die ontmoetingen, Nederland drie. Acht maal eindigde het duel op een gelijkspel. De laatste onderlinge partij, eveneens vriendschappelijk in Amsterdam in maart 2017, werd gewonnen door de Azzurri met 1-2.

Italië, dat voor het eerst afwezig is op het WK sinds 1958, speelt de komende maanden enkele prestigieuze oefenwedstrijden. Op 23 maart speelt het in Manchester tegen Argentinië, terwijl vier dagen later in Londen Engeland wacht. Op 1 juni treft Italië in Nice nog Frankrijk. Voorlopig neemt beloftencoach Luigi Di Biagio de honneurs waar als interimbondscoach.

Nederland van zijn kant stelde recent Ronald Koeman aan als nieuwe bondscoach. Hij debuteert op 23 maart met een thuiswedstrijd tegen Engeland. Vier dagen later wacht een ontmoeting met Portugal in Genève. Verder staat op 31 mei nog een treffen met Slovakije in Trnava op het programma.