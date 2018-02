Lokale vdk bank heeft toekomst: het loket blijft open

Jobs in de banksector waarbij klantencontacten voorop staan? Een permanent bemand loket en producten op maat van gezinnen? Het bestaat nog. Sinds juni is VDK Spaarbank omgedoopt tot vdk bank, maar de roots liggen verder. In 1926 werd de bank opgericht door de Christelijke Arbeidersbeweging en enkele Gentse families. Die roots bepalen nog altijd het DNA.

“Het doel van de toenmalige Volksdepositokas was: een bank voor de arbeider”, zegt voorzitter van het directiecomité Leen Van den Neste. “Om te sparen en een woonkrediet af te sluiten. Een ouderwetse spaarkas zoals er vroeger veel van bestonden. Die zijn allemaal opgegaan in grotere gehelen. Vdk heeft zijn autonomie bewaard én groeit verder.” Dat kun je van veel andere banken niet zeggen: personeelsafbouw is vaak de basis voor de nieuwe businessmodellen.

Maar vdk is nog altijd een bij uitstek Gents en Oost-Vlaams verhaal. “We hebben in het totaal een 80-tal vestigingen, vooral in Oost-Vlaanderen. In 2018 gaan we ook een filiaal in Leuven openen. Het hangt ervan af of we de juiste mensen vinden: zelfstandig agenten of IT- en commerciële medewerkers in vaste dienst.” Vdk heeft 270 bedienden en 30 zelfstandig agenten, van wie 100 op de hoofdzetel in Gent. Welke jobinhoud, skills en verwachtingen typeren vdk als werkplek?

Gezinnen en social profit

“Vdk heeft als corebusiness vooral hypotheken, binnen- en buitenbalansproducten, spaarbank en ook verzekeringen. Heel klassieke producten voor gezinnen. Daarnaast zijn vooral verenigingen en organisaties klant, scholen, ziekenhuizen en veel andere instellingen in de zorgsector.”

Duurzaam

Vdk werd dit jaar verkozen tot de op één na de duurzaamste Belgische bank (na Triodos Bank). “Duurzaam en eerlijk is ons 92 jaar geleden met de paplepel ingegeven. Nu is er ook de zorg voor het milieu. We hebben Incofin opgericht, onze microfinancieringsinstelling voor de ontwikkelingslanden. Dit fonds investeert intussen in 37 microfinancieringsinstellingen in 21 landen. Daarin hebben we echt gepionierd. De microkredieten gaan vooral naar vrouwen die hun gezin kunnen onderhouden door een eigen activiteit op te starten.”

Vrouwvriendelijk

Vrouwvriendelijk, en het gesprek vindt ook plaats met twee dames. Toeval? “We hebben 40 procent vrouwen bij vdk, vrij goed voor de bankensector”, zegt IT-manager Els Hofman. “Voor IT-jobs is het ook hier best lastig om vrouwen aan te trekken. Er zijn nu 30 IT’ers bij vdk, van wie 5 vrouwen. Zelf werk ik al 25 jaar als IT’er bij de bank. Het technische luik heb ik wat achter me gelaten, maar we benadrukken het belang van soft skills en klantgerichtheid voor IT’ers – uiteindelijk is je interne gebruiker bij de bank net zo goed een klant.”

IT-projecten

“Het merendeel van de software wordt in-house ontwikkeld. Rond onze eigen business, naar aanleiding van nieuwe regelgeving en dan ook klantgerichte banking-apps die passen op ons onlineplatform. Ons strategisch plan 2020 mikt op digitalisering. Vdk was de eerste niet-grootbank met een app. Dit jaar werken we aan de kiosk en in het kader van betalingsverkeer aan de instant payments – een project dat ons vanuit Europa opgelegd wordt.”

“De effectentaks zal ook aangepakt moeten worden. De IT-projectmanagers die we zoeken, maken deel uit van het IT-team, maar als contactpersoon vertalen ze vragen van klanten in nieuwe IT-oplossingen. Het tweede profiel waar we naar op zoek zijn, zijn de .net-developers: momenteel een viertal. Onze IT’ers zijn teamplayers, een mix van jonge mensen en ervaren profielen. Ben je nieuw, dan word je meteen onder vleugels genomen van een ervaren collega in een peterschapssysteem.”

Service

Vdk breidt zijn kantorennetwerk uit en dat ligt niet voor de hand in de sector. “We blijven focussen op service via kantoren. We willen dat onze klanten een aanspreekpunt hebben en we hen ontzorgen, liefst altijd door dezelfde persoon. Bij een nalatenschap wil je toch een gesprek kunnen aanbieden. We zoeken veel jongen mensen”, zegt Leen Van den Neste. “Schoolverlaters zijn welkom als commerciële medewerkers.” Natuurlijk vind je bij vdk niet de doorgroeimogelijkheden van een grootbank. “Toch kun je relatiebeheerder of kantoorhouder worden, ook als schoolverlater.”

Opleidingen

Cursussen en opleidingen zijn een vast onderdeel van een job bij vdk bank. “Je werkt niet in hokjes én de projecten zijn divers en wisselen elkaar snel af. Nog een verschil met een grootbank, waar je vaak aan één onderdeel werkt. Kennis delen onder collega’s is heel belangrijk, dat gebeurt spontaan omdat iedereen zich betrokken voelt – het is een kleine werkomgeving.” Leen Van den Neste: “Als IT’er zie je het brede plaatje op ontwikkeling en productie. Je hebt zicht op het eindresultaat. De lijnen zijn kort, we delen voortdurend kennis en je kunt heel snel schakelen. Een pragmatische aanpak – die vdk wel typeert.”

Fintech

Is een kleinere speler als vdk mee met de nieuwste evoluties in fintech? “Dan heb je het vooral over elektronisch betalingsverkeer. Maar fintech is niet het kernproduct van een bank. Fintechers zorgen voor de kanalen die een bank kan gebruiken. Een element van de nieuwe betaalrichtlijn PSD2 en een gevolg van nieuwe betalingsverkeertechnologie is wel dat betalingsverkeer voor de Googles en Facebooks van deze wereld bereikbaar wordt. Wij willen daar natuurlijk op voorbereid zijn.”

>

>

>