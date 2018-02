Yves Vanderhaeghe wil “zo snel mogelijk 100% zekerheid over play-off 1”

AA Gent moet zaterdagavond op bezoek bij Waasland-Beveren. Trainer Yves Vanderhaeghe wil winnen op de Freethiel en zo snel mogelijk 100% zeker zijn van play-off 1. “Dat zou zorgen voor een goed gevoel binnen de club. Pas dan kunnen we kijken naar de rest van het seizoen.” De Buffalo’s staan momenteel vierde in de stand.

“Wij willen zo snel mogelijk 100% zeker zijn van play-off 1, dat zou de club een goed gevoel geven. Pas dan kunnen we kijken naar het verdere verloop van het seizoen. Misschien kunnen we daarna jongens die terugkeren uit blessure nog speelkansen gunnen en anderen dan weer sparen om eventuele schorsingen te vermijden.”

Vanderhaeghe wil de nummer tien van de competitie niet onderschatten. “Waasland-Beveren draait een uitstekend seizoen. Ze spelen op een andere manier dan we gewend zijn uit het verleden en proberen echt goed voetbal te brengen. Dat levert ook resultaten op en ze scoren heel vlot. Het is niet toevallig dat ze het tweede hoogst aantal doelpunten hebben gescoord. Ze hebben verschillende jongens met talent om te scoren én ze hebben ook een actie in de benen.”

Beveren moet winnen als het nog kans wil maken op play-off 1. “Het is voor hen een mooie uitdaging, een ploeg die iets unieks najaagt waar iedereen van droomt, mag je nooit onderschatten”, aldus de coach.

Brecht Dejaegere pakte momenteel al negen gele kaarten en zit dus dicht tegen een schorsing. Toch stelt Vanderhaeghe hem gewoon op tegen Waasland-Beveren. “Als we de kwalificatie vast hebben, zal ik wellicht geen risico’s meer nemen en kan ik hem misschien nog even laten invallen. Ik wil er echter niet te veel over praten want we moeten misschien nog tot de laatste seconde knokken. Ik zie nu in elk geval geen reden om hem dit weekend niet te zetten”, legt hij uit.